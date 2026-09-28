България

Протест с искане за истината за „Петрохан – Околчица“

Протестиращите се обявиха срещу политизирането на случая

Николай Киров Николай Киров

28 септември 2026, 19:53
Протест срещу правителството на Радев: Тук не е Москва

Протест срещу правителството на Радев: Тук не е Москва
Сблъсък между финансовия министър и БНБ за свръхпечалбите на банките

Сблъсък между финансовия министър и БНБ за свръхпечалбите на банките
Финансовият министър Гълъб Донев обясни за домашната ракия

Финансовият министър Гълъб Донев обясни за домашната ракия
България близо до дъното в ЕС по учене през целия живот

България близо до дъното в ЕС по учене през целия живот
От -5 до 27 градуса през октомври: Чакаме слани и първия сняг в планините

От -5 до 27 градуса през октомври: Чакаме слани и първия сняг в планините
Шаманът от сектата край Калофер: Разследват дали негови последователи са прехвърляли коли и имущество

Шаманът от сектата край Калофер: Разследват дали негови последователи са прехвърляли коли и имущество
Случаят

Случаят "Петрохан": Яни Макулев иска ексхумация на тялото на сина си
Шишков: Започна аварийна подмяна на мантинелите, проверките на строежите може да станат масови

Шишков: Започна аварийна подмяна на мантинелите, проверките на строежите може да станат масови

Г раждани се събраха на протест пред Съдебната палата в София с искане за разкриването на истината по случая „Петрохан – Околчица“. Той беше под наслов „Не на лъжите и вандализма за Петрохан“ и е организиран от близки, приятели и граждани. Близките на загиналите настояват прокуратурата и разследващите органи да представят ключови факти и експертизи, които според тях все още липсват или съдържат сериозни разминавания.

Протестиращите се обявиха срещу политизирането на случая и разпространението на „недоказани психологически хипотези и внушения от страна на разследващите органи“.

Протест пред Съдебната палата за загиналите на Петрохан и Околчица

Според организаторите случаят предизвика сериозно обществено напрежение и недоверие към институциите, като се е стигнало и до политически сблъсъци пред Столичната община. По думите им, тогава политически мотивирани граждани за пореден път са нападнали репутацията на кмета на София Васил Терзиев без никакви доказани основания.

Събралите скандираха „Отвод“ и настояха за такъв на криминалният психолог Росен Йорданов, изготвил психологическа експертиза по случая.

В края на протеста събралите се на колене запазиха минута мълчание в памет на загиналите шестима. 

Припомняме, че на 23 септември Слави Трифонов съобщи в профила си във Фейсбук, че е разрушил паметна плоча на загиналите, поставена на прохода Петрохан.

„Това на прохода Петрохан не е паметна плоча. Това е зловеща подигравка с морала и законността на нашето общество”, смята той.

На 2 февруари бяха откри три простреляни тела в района на хижа „Петрохан“. Впоследствие бяха обявени за издирване още трима души, всички от които свързани с неправителствена организация. Членовете ѝ са обитавали хижа „Петрохан“. Няколко дни по-късно издирваните бях открити също простреляни в района на връх Околчица. Основната версия на разследващите е убийство с последващо самоубийство или самоубийство. 

Източник: БТА

 

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Марин Колев    
протест Съдебна палата Петрохан
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Сблъсък между финансовия министър и БНБ за свръхпечалбите на банките

Сблъсък между финансовия министър и БНБ за свръхпечалбите на банките

Протест срещу правителството на Радев: Тук не е Москва

Протест срещу правителството на Радев: Тук не е Москва

Хиляди евро, злато и луксозни коли при акция на ГДБОП в Пловдив

Хиляди евро, злато и луксозни коли при акция на ГДБОП в Пловдив

Финансовият министър Гълъб Донев обясни за домашната ракия

Финансовият министър Гълъб Донев обясни за домашната ракия

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
Bosch предупреждава: Животът на автомобила все повече се скъсява

Bosch предупреждава: Животът на автомобила все повече се скъсява

carmarket.bg
Тежка катастрофа на пътя Ловеч - Плевен взе пета жертва за денонощието в региона
Ексклузивно

Тежка катастрофа на пътя Ловеч - Плевен взе пета жертва за денонощието в региона

Преди 1 ден
Учени уловиха първия радиосигнал от планета извън Слънчевата система
Ексклузивно

Учени уловиха първия радиосигнал от планета извън Слънчевата система

Преди 1 ден
Лавров пред ООН: Европа опитва да провали мирните преговори за Украйна
Ексклузивно

Лавров пред ООН: Европа опитва да провали мирните преговори за Украйна

Преди 1 ден
<p>Air Force One над стадиона: Самолетът на Тръмп засенчи мач между Тексас и Тенеси (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Air Force One над стадиона: Самолетът на Тръмп засенчи мач между Тексас и Тенеси (ВИДЕО)

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

КЗК изиска данни за седем търговци на горива

КЗК изиска данни за седем търговци на горива

България Преди 2 часа

Отделно от НАП антимонополният орган изиска обобщени данни за продажбите на горива на дребно

За малките и големите въпроси на родителството: Над 400 души се събраха на събитието „Ох, на мама!“ в Пловдив

За малките и големите въпроси на родителството: Над 400 души се събраха на събитието „Ох, на мама!“ в Пловдив

Любопитно Преди 2 часа

15 лекции, десетки въпроси и един ден, посветен на най-важните теми по пътя към родителството

Ново изпитание предизвиква племената в “Игри на волята”

Ново изпитание предизвиква племената в “Игри на волята”

Свят Преди 4 часа

Кои ще са следващите номинирани участници?

Кирил Петков

Свидетел: Главният секретар на МВР не е знаел за ареста на Бойко Борисов

България Преди 4 часа

Петков искал да покажат Бойко Борисов с белезници

„Челюсти“ в двора: Акула плува по улица в Ню Джърси след мощна буря

„Челюсти“ в двора: Акула плува по улица в Ню Джърси след мощна буря

Свят Преди 4 часа

Местен жител е заснел рибата в наводненията в Сърф Сити в събота, като видеото показва как нейната гръбна перка се подава над повърхността в близост до алеята за автомобили пред дома на жена

Една проста промяна в чинията: Как да свалим теглото, холестерола и кръвното

Една проста промяна в чинията: Как да свалим теглото, холестерола и кръвното

Любопитно Преди 5 часа

Добавянето на по-голямо количество от един определен вид храна към вашата диета може да подобри както здравето на сърцето, така и талията ви, според ново проучване

23-каратов диамант и $1 млн. за цветя: Разкриха подробности за сватбата на Алина Хаба с 29-годишен турски магнат

23-каратов диамант и $1 млн. за цветя: Разкриха подробности за сватбата на Алина Хаба с 29-годишен турски магнат

Свят Преди 5 часа

Майк Тайсън и висши американски чиновници уважиха тържеството в Ню Йорк, а Доналд Тръмп предпочете колежански мач. Вижте подробностите за най-обсъждания брак на уикенда

В Русия закриват десетки хиляди училища, пропаганда навсякъде

В Русия закриват десетки хиляди училища, пропаганда навсякъде

Свят Преди 5 часа

Путин вече е в учебниците по история

От изкуствен интелект до втора пенсия: КФН събира практични финансови съвети във Facebook

От изкуствен интелект до втора пенсия: КФН събира практични финансови съвети във Facebook

Парите ни Преди 5 часа

Потребителите ще намират тестове, предупреждения за рискове и разяснения за инвестиции, застраховане и пенсионно осигуряване

Инцидент с деца с АТВ и мотор, дали им ги родителите

Инцидент с деца с АТВ и мотор, дали им ги родителите

България Преди 5 часа

При сблъсъка по-малкото момче е получило фрактури на китките на ръцете

Русия обяви $20 милиона за главата му: Легендарният майор „Маджар“ отвори вратите на тайния си бункер

Русия обяви $20 милиона за главата му: Легендарният майор „Маджар“ отвори вратите на тайния си бункер

Свят Преди 5 часа

Подразделението на майор Роберт Бровди използва дронове, системата „Делта“ и анализ на бойното поле в реално време

ЕС изготвя пътни карти за присъединяването на четири страни

ЕС изготвя пътни карти за присъединяването на четири страни

Свят Преди 5 часа

Урсула фон дер Лайен обеща целенасочена подкрепа за държавите кандидатки, „които са постигнали най-голям напредък“

Опасна ескалация: За какво спорят Гърция и Турция

Опасна ескалация: За какво спорят Гърция и Турция

Свят Преди 5 часа

Гърция и Турция се обвиняват взаимно за нарастващото напрежение между двете страни. Става дума за териториални води, претенции за собственост и влияние в Средиземно море

Смъртоносно наводнение в Непал

Лавина затрупа базов лагер в Непал, 10 местни работници са в неизвестност

Свят Преди 5 часа

Порои и свлачища засегнаха редица райони, а властите в Непал предупредиха за нови внезапни наводнения

Майките срещу AI: Нов кошмар надвисна над бъдещето на децата ни

Майките срещу AI: Нов кошмар надвисна над бъдещето на децата ни

Свят Преди 6 часа

Опасенията, че суперинтелигентните машини биха могли в крайна сметка да представляват екзистенциален риск за човечеството, които дълго време бяха тема на дискусия в Силициевата долина и в средите на ИИ, през последните месеци станаха масови

Опасната заблуда за стареенето: Как да се предпазим от една тиха, но фатална болест

Опасната заблуда за стареенето: Как да се предпазим от една тиха, но фатална болест

Любопитно Преди 6 часа

Клинично класифицирана като „тиха болест“, остеопорозата се развива без болка или физически предупреждения, докато костната плътност намалява. Често първият признак за наличието ѝ е фрактура, причинена от незначително падане или дори при извършване на рутинна дейност

Всичко от днес

От мрежата

Как да социализирам малко коте

dogsandcats.bg

11 любопитни факта за кучешките мустаци, които може би не знаете

dogsandcats.bg
1

Нова къща в Шотландия? Задължително с дом за птици

sinoptik.bg
1

Камери следят времето във Врачански Балкан

sinoptik.bg

Стефан Командарев на 60: От медицината до световното кино

Edna.bg

Тейлър Суифт и Дакота Джонсън с еднакви обеци под 100 долара? Ето къде си заслужава да инвестирате!

Edna.bg

Тестват BG-Alert на 1 октомври

Nova.bg

До 1000 евро глоба за чужда домашна ракия в хладилника ни?

Nova.bg