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Приемат заявки за помощ за отопление

Документите могат да се подават в над 2100 пощенски станции в страната

Маргарита Костадинова Маргарита Костадинова

28 септември 2026, 17:08
Приемат заявки за помощ за отопление
Източник: istock

Х ората, които искат да кандидатстват за помощ за отопление, не е необходимо непременно да ходят до дирекция „Социално подпомагане“. Заявления могат да бъдат подавани и в 2142 пощенски станции в страната, напомнят от „Български пощи“.

През август и септември броят на заявените през пощите административни услуги за помощ за отопление е с 27% по-голям спрямо същия период на предходната година.

Размерът на помощта за целия отоплителен период е 321,95 евро.

До кога може да кандидатствате

Заявления за целева помощ за отопление се приемат до 31 октомври.

Дават повече пари за отопление

Помощта е за петте месеца от ноември до март и е в размер на 64,39 евро месечно, или общо 321,95 евро.

Право на нея имат хора и семейства, чийто средномесечен доход за шестте месеца преди подаването на заявлението е по-нисък или равен на индивидуално определения диференциран доход за отопление.

Има и допълнителни условия, свързани с имущество, трудова заетост и други обстоятелства, които се проверяват от Агенцията за социално подпомагане.

Освен в пощенските станции заявленията могат да бъдат подадени и лично в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес.

АСП позволява кандидатстване още чрез лицензиран пощенски оператор, по електронен път с квалифициран електронен подпис, чрез Системата за сигурно електронно връчване или по служебната електронна поща на съответната дирекция.

Самият формуляр за кандидатстване може да бъде получен от дирекция „Социално подпомагане“ или изтеглен от сайта на АСП.

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В пощите се предлагат още десетки административни услуги

Помощта за отопление не е единствената административна услуга, която може да бъде заявена в пощенски клон.

В пощенските офиси се предлагат общо 76 административни услуги на Агенцията за социално подпомагане, Агенцията по заетостта и Националния осигурителен институт.

Сред тях са различни социални услуги и помощи, както и услуги, свързани със заетостта и осигуряването.

Списъкът на услугите и пощенските станции, в които се предоставят, е публикуван на сайта на „Български пощи“.

Кои ще получат всичките 321,95 евро наведнъж

За част от хората има и важна промяна в начина на изплащане.

Хората и семействата без доходи, които се отопляват с твърдо гориво, ще получат наведнъж целия размер на помощта от 321,95 евро.

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Решението се очаква да обхване най-малко 20 000 души и семейства. Не е необходимо те да подават допълнителна декларация - правоимащите ще бъдат определени служебно от Агенцията за социално подпомагане.

Ако вече са получили частта за ноември и декември, остатъкът за януари, февруари и март ще им бъде изплатен служебно.

За останалите хора с право на помощ средствата продължават да се изплащат на два транша - първият за ноември и декември, а вторият за януари, февруари и март.

Автор: Маргарита Костадинова
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