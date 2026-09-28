„Челюсти“ в двора: Акула плува по улица в Ню Джърси след мощна буря

А кула беше забелязана да плува по наводнените от бурята улици на Ню Джърси този уикенд, но за щастие рибата беше „безвредна“ и без остри зъби, пише The New York Post.

Местен жител е заснел рибата в наводненията в Сърф Сити в събота, като видеото показва как нейната гръбна перка се подава над повърхността в близост до алеята за автомобили пред дома на жена, според видеоклипа, получен от ABC News.

„Това малка акула ли е?“, пита жена във видеото и добавя: „О, Боже мой, идва насам“.

A dogfish shark was spotted swimming through floodwaters in Surf City, New Jersey, heading up a resident's driveway and then toward Barnegat Bay on Saturday. https://t.co/bz1DkvPDni pic.twitter.com/2tzTVQbhYV — ABC News (@ABC) September 27, 2026

За щастие акулата изглежда е „безвредна“ морска кучешка акула (dogfish) - вид акула, разпространен в района и нямащ остри зъби, според д-р Грег Скомал, експерт по бели акули към отдела за морско рибарство на Масачузетс.

Съобщава се, че акулата е заплувала към дома на жителя на Лонг Бийч Айлънд, след като прелял заливът Барнегат в Сърф Сити, който този уикенд беше залят от близо 1,2 метра вода.

Мощна буря (норд-истър) предизвика широки наводнения по Източното крайбрежие, като ветрове със скорост до около 113 км/ч прекъснаха електрозахранването за хиляди души.