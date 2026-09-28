Б роят на училищата в Русия е намалял с 45% от началото на века, като най-сериозно са засегнати малките населени места. В същото време в останалите училища от 2022 г. насам задължително се провеждат ежеседмични занятия, посветени на руските „традиционни ценности“ и официалната версия на Кремъл за войната в Украйна, предава „Евронюз“.

Според доклад на Висшето училище по икономика, публикуван този месец, броят на средните училища в Русия е намалял от 68 800 през 2000 г. до малко под 38 000 през 2026 г. За същия период броят на децата в училищна възраст е спаднал с около 13,5% - от 20,5 млн. на 17,7 млн.

Училищата в окупирана Украйна целят да превърнат децата в руски националисти

Най-сериозно е намаляла училищната мрежа в селските райони. Държавните училища там са се свили от над 45 000 до около 21 000, което представлява спад с повече от половината. В градовете броят им е намалял от 22 700 до около 16 300. Частните училища са се увеличили от 635 през 2000 г. до 982 през 2026 г., но представляват едва 2,5% от всички.

Промени във финансирането довели до кризата

Закриването на училища е част от започнала през 2001 г. програма за оптимизация на училищната мрежа. Преминаването към финансиране според броя на учениците е направило малките училища финансово неизгодни. Колкото по-малко деца са учили в тях, толкова по-малко средства са получавали, което е довело до обединяване или закриване на образователните институции.

До 2010 г. са били закрити 26% от училищата в Русия. През следващото десетилетие са изчезнали още около 10 000, а от началото на 2020-те са затворени още 2300.

Руските училища отново провеждат военно обучение (СНИМКИ)

Учители и родители са протестирали срещу обединяването на училищата, предупреждавайки, че по-големите училища се управляват по-трудно, местните общности губят своята идентичност, а увеличаването на броя на учениците влошава качеството на образованието.

Според проучване, публикувано през 2026 г., закриването на училище ускорява обезлюдяването на селата. Семействата се разделят, като единият родител се премества с децата в близък град, а другият остава на работа в селото. Като пример е посочено село Атари в Кировска област, което започнало да се обезлюдява след закриването на местното училище.

Задължителни часове за „традиционните ценности“

Паралелно със свиването на училищната мрежа руската образователна система е подложена на все по-силен идеологически контрол.

От септември 2022 г. във всички руски училища задължително се провежда ежеседмичният час „Разговори за важните неща“. Учебните материали се предоставят директно от Министерството на образованието и включват теми като руските традиционни ценности, ролята на Русия в света, „службата на Родината“ и саможертвата.

Сред темите е и войната в Украйна, която в официалните материали е представяна като „специална военна операция“ - терминът, използван от Кремъл.

От 2023 г. за горните класове, а от учебната 2024-2025 г. и за по-малките ученици, са въведени единни учебници по история.

В тях Украйна е представена като „агресивен антируски плацдарм“, а действията на Москва през 2014 г. в Крим са описани като поправяне на „историческа несправедливост“. Западните санкции пък са представени като опит за унищожаване на руската икономика.

Учебниците съдържат и указания учениците да не се доверяват на информация, открита в интернет. Те са били актуализирани през това лято, като разделите за войната са разширени, а към тях е добавена и информация за срещата между Доналд Тръмп и Владимир Путин в Аляска.

В подготовката на учебниците е участвал Владимир Медински, съветник на Путин и бивш министър на културата. Той оглавява и Междуведомствената комисия по историческо образование, създадена през 2021 г. за противодействие на това, което Москва определя като „фалшифициране“ на историята.