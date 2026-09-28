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България близо до дъното в ЕС по учене през целия живот

72% от възрастните в България не желаят да участват в обучение

Николай Киров Николай Киров

28 септември 2026, 15:31
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Б ългария е близо до дъното в Европейския съюз по участие в обучение през целия живот, показват нови данни на Евростат. Едва 6% от българите на възраст между 25 и 64 години са участвали в някаква форма на обучение през последните четири седмици, съобщава NOVA NEWS.

Според данни на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие 72% от възрастните в България не желаят да участват в обучение. При повечето от тях причината не е свързана с конкретна пречка като високата цена, липсата на време или семейните ангажименти.

У нас се инвестира в продължително и скъпо търсене на готови кадри, вместо да се развиват хората във фирмата

Пред "Твоят ден" Зорница Славова от Института за пазарна икономика посочи, че ниското участие в обучения е притеснително, тъй като в България ученето през целия живот остава слабо застъпено както като лична мотивация, така и като държавна политика. По думите ѝ в други европейски държави хората по-често продължават да се обучават и да придобиват нови знания.

Експертът по човешки ресурси Стефка Танчева от Българската асоциация за управление на хора предупреди, че придобитите знания и дипломата се „амортизират“ в рамките на 3-5 години. Затова работодателите все повече търсят способност за адаптация и очакват служителите периодично да придобиват нови умения и да надграждат знанията си.

Сред търсените качества вече са уменията за анализ на данни и критичното мислене. Това става особено важно на фона на бързото развитие на технологиите и навлизането на изкуствения интелект, който променя редица професии.

По думите на Славова отговорността за допълнителното обучение трябва да бъде споделена между работодателите, държавата и самите служители. Тя отбеляза и че при безработица около 3% бизнесът не може да разчита на голям резерв от свободни кадри и затова развитието на уменията на вече работещите хора става все по-важно.

Днес у нас след 25-та си година учат само 1,3% от хората, а в страните от ЕС те са 9,7%

Танчева подчерта, че основният двигател трябва да бъде вътрешната мотивация на самите хора. Според нея държавата от своя страна може да помогне, като намали факторите, които ги демотивират да се обучават и да придобиват нови умения.

Редактор: Николай Киров
Източник: NOVA    
учение през целия живот пазар на труда нови умения
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