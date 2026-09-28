Сблъсък между финансовия министър и БНБ за свръхпечалбите на банките

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И зявлението на управителя на Българската народна банка Димитър Радев относно предложеното облагане на свръхпечалбите на банките представлява излизане извън неговите правомощия и прилича на намеса в политическата ситуация, обяви днес вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев.

Помолен за коментар относно изказването на управителя на БНБ, който в петък изрази позиция, че предложеното от правителството допълнително облагане на банковите печалби може да доведе до по-скъп или по-трудно достъпен кредит, да ограничи частните инвестиции и да повиши цената на държавното финансиране, Донев заяви, че според него това е излизане извън правомощията на управителя на централната банка, които "навеждат на размисли в друга посока".

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Донев изтъкна, че управителят на БНБ не трябва да застъпва политически тези, а той прави точно това с изказването си относно предложеното облагане на свръхпечалбите.

Финансовият министър определи позицията на Димитър Радев като намеса в политическата ситуация, която е некоректно да се прави от управител на БНБ.

Относно опасенията изразени от страна на Димитър Радев, че данък свръхпечалба за банките може да се отрази на цената на кредита у нас, Донев заяви, че това са внушения и изрази недоумение "защо управителят на БНБ си причинява това нещо".

Финансовият министър изтъкна, че проектите на закони са качени миналата седмица, а в събота международната кредитна агенция „Фич“ е повишила перспективата на кредитния рейтинг на България, посочвайки, че ако имаше опасения относно инвестиционната среда у нас едва ли кредитната агенция би направила това.

По думите на Донев, ако се наложи, ще бъдат изнесени официални данни за свръхпечалбата на банките, посочвайки, че тя достига няколкостотин процента.

"Нормално ли е това? Нормално ли е тази свръхпечалба да бъде изнесена извън България? Да не бъде реинвестирана в България, да не бъде подпомогнат българския бизнес, да не бъде подпомогнат българския фиск и всичко останало, което влече след себе си?", запита Донев.

Той заяви, че заложеният период, на база на който ще се определя наличието на свръхпечалба, е подходящ, тъй като именно през него, в резултат на пазарните ситуации са били постигнати високи ръстове в приходите, които не се дължат на производителност, инвестиции с цел повишаване на ефективността или иновации.

Донев каза още, че в бюджета за следващата година се предвиждат и оптимизации в разходната част, не само в приходната.

Относно предложенията за повишаване на данъчните облекчения за семейства с деца, финансовият министър уточни, че те са дългосрочни и няма да бъдат финансирани от еднократния данък върху свръхпечалбата.

"Свръхпечалбата като еднократен приходоизточник няма да бъде водеща при финансирането на политиките, които ще имат дългосрочно действие", каза Донев.

Отговорът на Българска народна банка

"Оценката на възможните последици от мерки, които могат да окажат влияние върху банковия сектор, финансовото посредничество, условията за кредитиране и финансовата стабилност, е част от институционалните функции и отговорности на Българската народна банка", отговориха от БНБ на критиките на финансовия министър.

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"Този подход е в съответствие с установената практика на Евросистемата при оценката на мерки, засягащи банковия сектор.

Както изрично е посочено в позицията от 25 септември, решенията относно данъчната и бюджетната политика са от компетентността на правителството и Народното събрание. Представянето на професионална оценка за възможните последици от тези решения за финансовата система и икономиката не представлява участие в политическия процес.

Независимостта на централната банка е основен принцип на институционалната рамка на Евросистемата. Тя предполага Българската народна банка и членовете на нейните органи за управление да изпълняват възложените им функции и да формират и представят професионалните си оценки независимо от политически съображения.

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Българската народна банка няма да участва в политически полемики. Тя ще продължи да изпълнява своите функции и да представя професионалните си оценки в съответствие със своя законов мандат и с институционалната рамка на Европейската система на централните банки и Евросистемата", гласи позицията на БНБ.