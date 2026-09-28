България

Сблъсък между финансовия министър и БНБ за свръхпечалбите на банките

Българската народна банка няма да участва в политически полемики

Николай Киров Николай Киров

28 септември 2026, 18:39
Протест с искане за истината за „Петрохан – Околчица“

Протест с искане за истината за „Петрохан – Околчица“
Протест срещу правителството на Радев: Тук не е Москва

Протест срещу правителството на Радев: Тук не е Москва
Финансовият министър Гълъб Донев обясни за домашната ракия

Финансовият министър Гълъб Донев обясни за домашната ракия
България близо до дъното в ЕС по учене през целия живот

България близо до дъното в ЕС по учене през целия живот
От -5 до 27 градуса през октомври: Чакаме слани и първия сняг в планините

От -5 до 27 градуса през октомври: Чакаме слани и първия сняг в планините
Шаманът от сектата край Калофер: Разследват дали негови последователи са прехвърляли коли и имущество

Шаманът от сектата край Калофер: Разследват дали негови последователи са прехвърляли коли и имущество
Случаят

Случаят "Петрохан": Яни Макулев иска ексхумация на тялото на сина си
Шишков: Започна аварийна подмяна на мантинелите, проверките на строежите може да станат масови

Шишков: Започна аварийна подмяна на мантинелите, проверките на строежите може да станат масови

И зявлението на управителя на Българската народна банка Димитър Радев относно предложеното облагане на свръхпечалбите на банките представлява излизане извън неговите правомощия и прилича на намеса в политическата ситуация, обяви днес вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев.

Помолен за коментар относно изказването на управителя на БНБ, който в петък изрази позиция, че предложеното от правителството допълнително облагане на банковите печалби може да доведе до по-скъп или по-трудно достъпен кредит, да ограничи частните инвестиции и да повиши цената на държавното финансиране, Донев заяви, че според него това е излизане извън правомощията на управителя на централната банка, които "навеждат на размисли в друга посока".

Шефът на БНБ Димитър Радев предупреждава за капан: Данъкът за банките удря по лихвите и кредитите

Донев изтъкна, че управителят на БНБ не трябва да застъпва политически тези, а той прави точно това с изказването си относно предложеното облагане на свръхпечалбите.

Финансовият министър определи позицията на Димитър Радев като намеса в политическата ситуация, която е некоректно да се прави от управител на БНБ.

Относно опасенията изразени от страна на Димитър Радев, че данък свръхпечалба за банките може да се отрази на цената на кредита у нас, Донев заяви, че това са внушения и изрази недоумение "защо управителят на БНБ си причинява това нещо".

Финансовият министър изтъкна, че проектите на закони са качени миналата седмица, а в събота международната кредитна агенция „Фич“ е повишила перспективата на кредитния рейтинг на България, посочвайки, че ако имаше опасения относно инвестиционната среда у нас едва ли кредитната агенция би направила това.

По думите на Донев, ако се наложи, ще бъдат изнесени официални данни за свръхпечалбата на банките, посочвайки, че тя достига няколкостотин процента.

"Нормално ли е това? Нормално ли е тази свръхпечалба да бъде изнесена извън България? Да не бъде реинвестирана в България, да не бъде подпомогнат българския бизнес, да не бъде подпомогнат българския фиск и всичко останало, което влече след себе си?", запита Донев.

Той заяви, че заложеният период, на база на който ще се определя наличието на свръхпечалба, е подходящ, тъй като именно през него, в резултат на пазарните ситуации са били постигнати високи ръстове в приходите, които не се дължат на производителност, инвестиции с цел повишаване на ефективността или иновации.

Донев каза още, че в бюджета за следващата година се предвиждат и оптимизации в разходната част, не само в приходната.

Относно предложенията за повишаване на данъчните облекчения за семейства с деца, финансовият министър уточни, че те са дългосрочни и няма да бъдат финансирани от еднократния данък върху свръхпечалбата.

"Свръхпечалбата като еднократен приходоизточник няма да бъде водеща при финансирането на политиките, които ще имат дългосрочно действие", каза Донев.

Отговорът на Българска народна банка

"Оценката на възможните последици от мерки, които могат да окажат влияние върху банковия сектор, финансовото посредничество, условията за кредитиране и финансовата стабилност, е част от институционалните функции и отговорности на Българската народна банка", отговориха от БНБ на критиките на финансовия министър.

БНБ е против облагане на свръхпечалбите на банките с 10%

"Този подход е в съответствие с установената практика на Евросистемата при оценката на мерки, засягащи банковия сектор.

Както изрично е посочено в позицията от 25 септември, решенията относно данъчната и бюджетната политика са от компетентността на правителството и Народното събрание. Представянето на професионална оценка за възможните последици от тези решения за финансовата система и икономиката не представлява участие в политическия процес.

Независимостта на централната банка е основен принцип на институционалната рамка на Евросистемата. Тя предполага Българската народна банка и членовете на нейните органи за управление да изпълняват възложените им функции и да формират и представят професионалните си оценки независимо от политически съображения.

БНБ с оценка за данъка върху банковите печалби: Какви са рисковете за икономиката

Българската народна банка няма да участва в политически полемики. Тя ще продължи да изпълнява своите функции и да представя професионалните си оценки в съответствие със своя законов мандат и с институционалната рамка на Европейската система на централните банки и Евросистемата", гласи позицията на БНБ.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, БНБ    
данък свръхпечалба БНБ Гълъб Донев
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Сблъсък между финансовия министър и БНБ за свръхпечалбите на банките

Сблъсък между финансовия министър и БНБ за свръхпечалбите на банките

Протест срещу правителството на Радев: Тук не е Москва

Протест срещу правителството на Радев: Тук не е Москва

Хиляди евро, злато и луксозни коли при акция на ГДБОП в Пловдив

Хиляди евро, злато и луксозни коли при акция на ГДБОП в Пловдив

Финансовият министър Гълъб Донев обясни за домашната ракия

Финансовият министър Гълъб Донев обясни за домашната ракия

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Могат ли котенцата да слизат по стълби… или само да се катерят?

Могат ли котенцата да слизат по стълби… или само да се катерят?

dogsandcats.bg
Тежка катастрофа на пътя Ловеч - Плевен взе пета жертва за денонощието в региона
Ексклузивно

Тежка катастрофа на пътя Ловеч - Плевен взе пета жертва за денонощието в региона

Преди 1 ден
Учени уловиха първия радиосигнал от планета извън Слънчевата система
Ексклузивно

Учени уловиха първия радиосигнал от планета извън Слънчевата система

Преди 1 ден
Лавров пред ООН: Европа опитва да провали мирните преговори за Украйна
Ексклузивно

Лавров пред ООН: Европа опитва да провали мирните преговори за Украйна

Преди 1 ден
<p>Air Force One над стадиона: Самолетът на Тръмп засенчи мач между Тексас и Тенеси (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Air Force One над стадиона: Самолетът на Тръмп засенчи мач между Тексас и Тенеси (ВИДЕО)

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

КЗК изиска данни за седем търговци на горива

КЗК изиска данни за седем търговци на горива

България Преди 2 часа

Отделно от НАП антимонополният орган изиска обобщени данни за продажбите на горива на дребно

За малките и големите въпроси на родителството: Над 400 души се събраха на събитието „Ох, на мама!“ в Пловдив

За малките и големите въпроси на родителството: Над 400 души се събраха на събитието „Ох, на мама!“ в Пловдив

Любопитно Преди 2 часа

15 лекции, десетки въпроси и един ден, посветен на най-важните теми по пътя към родителството

Ново изпитание предизвиква племената в “Игри на волята”

Ново изпитание предизвиква племената в “Игри на волята”

Свят Преди 4 часа

Кои ще са следващите номинирани участници?

Кирил Петков

Свидетел: Главният секретар на МВР не е знаел за ареста на Бойко Борисов

България Преди 4 часа

Петков искал да покажат Бойко Борисов с белезници

„Челюсти“ в двора: Акула плува по улица в Ню Джърси след мощна буря

„Челюсти“ в двора: Акула плува по улица в Ню Джърси след мощна буря

Свят Преди 4 часа

Местен жител е заснел рибата в наводненията в Сърф Сити в събота, като видеото показва как нейната гръбна перка се подава над повърхността в близост до алеята за автомобили пред дома на жена

Една проста промяна в чинията: Как да свалим теглото, холестерола и кръвното

Една проста промяна в чинията: Как да свалим теглото, холестерола и кръвното

Любопитно Преди 5 часа

Добавянето на по-голямо количество от един определен вид храна към вашата диета може да подобри както здравето на сърцето, така и талията ви, според ново проучване

23-каратов диамант и $1 млн. за цветя: Разкриха подробности за сватбата на Алина Хаба с 29-годишен турски магнат

23-каратов диамант и $1 млн. за цветя: Разкриха подробности за сватбата на Алина Хаба с 29-годишен турски магнат

Свят Преди 5 часа

Майк Тайсън и висши американски чиновници уважиха тържеството в Ню Йорк, а Доналд Тръмп предпочете колежански мач. Вижте подробностите за най-обсъждания брак на уикенда

В Русия закриват десетки хиляди училища, пропаганда навсякъде

В Русия закриват десетки хиляди училища, пропаганда навсякъде

Свят Преди 5 часа

Путин вече е в учебниците по история

От изкуствен интелект до втора пенсия: КФН събира практични финансови съвети във Facebook

От изкуствен интелект до втора пенсия: КФН събира практични финансови съвети във Facebook

Парите ни Преди 5 часа

Потребителите ще намират тестове, предупреждения за рискове и разяснения за инвестиции, застраховане и пенсионно осигуряване

Инцидент с деца с АТВ и мотор, дали им ги родителите

Инцидент с деца с АТВ и мотор, дали им ги родителите

България Преди 5 часа

При сблъсъка по-малкото момче е получило фрактури на китките на ръцете

Русия обяви $20 милиона за главата му: Легендарният майор „Маджар“ отвори вратите на тайния си бункер

Русия обяви $20 милиона за главата му: Легендарният майор „Маджар“ отвори вратите на тайния си бункер

Свят Преди 5 часа

Подразделението на майор Роберт Бровди използва дронове, системата „Делта“ и анализ на бойното поле в реално време

ЕС изготвя пътни карти за присъединяването на четири страни

ЕС изготвя пътни карти за присъединяването на четири страни

Свят Преди 5 часа

Урсула фон дер Лайен обеща целенасочена подкрепа за държавите кандидатки, „които са постигнали най-голям напредък“

Опасна ескалация: За какво спорят Гърция и Турция

Опасна ескалация: За какво спорят Гърция и Турция

Свят Преди 5 часа

Гърция и Турция се обвиняват взаимно за нарастващото напрежение между двете страни. Става дума за териториални води, претенции за собственост и влияние в Средиземно море

Смъртоносно наводнение в Непал

Лавина затрупа базов лагер в Непал, 10 местни работници са в неизвестност

Свят Преди 5 часа

Порои и свлачища засегнаха редица райони, а властите в Непал предупредиха за нови внезапни наводнения

<p>Проф. Кантарджиев пред Vesti.bg: Пазете се от &bdquo;добри&ldquo; съседи с хрема</p>

Проф. Кантарджиев пред Vesti.bg: Студът не разболява, пазете се от „добри“ съседи с хрема

България Преди 6 часа

Специалистът разкрива защо митът за настиването от студено време е разбит, кои са 3-те задължителни правила за здрав имунитет през есента и кога да очакваме пика на сезонния грип

Майките срещу AI: Нов кошмар надвисна над бъдещето на децата ни

Майките срещу AI: Нов кошмар надвисна над бъдещето на децата ни

Свят Преди 6 часа

Опасенията, че суперинтелигентните машини биха могли в крайна сметка да представляват екзистенциален риск за човечеството, които дълго време бяха тема на дискусия в Силициевата долина и в средите на ИИ, през последните месеци станаха масови

Всичко от днес

От мрежата

Как да социализирам малко коте

dogsandcats.bg

11 любопитни факта за кучешките мустаци, които може би не знаете

dogsandcats.bg
1

Нова къща в Шотландия? Задължително с дом за птици

sinoptik.bg
1

Камери следят времето във Врачански Балкан

sinoptik.bg

Стефан Командарев на 60: От медицината до световното кино

Edna.bg

Тейлър Суифт и Дакота Джонсън с еднакви обеци под 100 долара? Ето къде си заслужава да инвестирате!

Edna.bg

Тестват BG-Alert на 1 октомври

Nova.bg

До 1000 евро глоба за чужда домашна ракия в хладилника ни?

Nova.bg