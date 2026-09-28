България

Финансовият министър Гълъб Донев обясни за домашната ракия

Гълъб Донев: Ние не посягаме на домашната ракия

Николай Киров Николай Киров

28 септември 2026, 16:29
Финансовият министър Гълъб Донев обясни за домашната ракия
Източник: БГНЕС

"Домашната ракия се произвежда при специален режим с намалена акцизна ставка и е предназначена за лична и семейна консумация. Проблемът е със злоупотребите и търговията с произведена по този режим ракия".

Това заяви финансовият министър Гълъб Донев на брифинг, предаде "Фокус".

Скандалът с домашната ракия: Какво всъщност означават новите правила и предвижда ли се глоба от 1000 евро?

Думите му касаят напрежението около предложените промени в Закона за акцизите и данъчните складове, които въвеждат ограничения за това къде може да се съхранява ракията, произведена в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране, кой може да я съхранява, както и кой може да я получава.

По думите му около 50% от произведената ракия в България е именно от специализираните малки обекти за дестилиране, познати като "селски казани“.

"Ние не посягаме на домашната ракия, на нито един производител на такава ракия. Няма да му бъде съставен акт, няма да бъде глобен, освен ако, разбира се, тази ракия, която той произвежда, не търгува с нея", заяви Донев.

Той посочи, че съгласно чл. 38 от Закона за акцизите и данъчните складове ракия, произведена при този режим, не може да бъде държана в търговски обекти със стопанска цел или да бъде предлагана за консумация в ресторанти, хотели, къщи за гости и други подобни обекти.

По думите му въпреки това има случаи, при които такава ракия постъпва в търговски обекти. Той даде примери с ресторанти, хотели, къщи за гости, както и с автосервизи и фризьорски салони.

Донев посочи, че въпросът не се свежда единствено до нарушенията на закона, а и до риска за здравето на хората, тъй като при такава ракия не е ясно при какви условия е произведена и какви са качествата ѝ. По думите му има случаи на хора, които са увредили здравето си, а дори са загубили живота си след употреба на домашна ракия.

"Никой не може да спре българина да си прави ракия" - каква е цената ѝ

"Това, което е разписано в член 38, алинея 1 и алинея 2, е именно забраната на произведена по този начин ракия в обектите със стопанско предназначение“, каза той.

Донев определи като "изключително подвеждащи“ твърденията, че промените засягат хората, които произвеждат домашна ракия за собствена консумация. Според него се създава невярно впечатление, че държавата посяга на самото производство. Той подчерта, че за домашната ракия е предвидена намалена наполовина акцизна ставка и че производителят няма да бъде санкциониран за това, че произвежда за лична употреба. Санкция би имало, ако произведената при този режим ракия бъде търгувана.

По думите му законът прави разграничение и според количеството произведена ракия, като производството за лично потребление трябва да бъде в рамките на определените от закона условия.

Донев отправи и критика към политиците, които според него не познават достатъчно добре действащите нормативни актове.

"Учудвам се на това, че политици не умеят да четат юридически актове, нормативни актове“, заяви той.

Редактор: Николай Киров
Източник: Фокус    
домашна ракия акциз Гълъб Донев
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни
Финансовият министър Гълъб Донев обясни за домашната ракия

Финансовият министър Гълъб Донев обясни за домашната ракия

Проф. Кантарджиев пред Vesti.bg: Студът не разболява, пазете се от „добри“ съседи с хрема

Проф. Кантарджиев пред Vesti.bg: Студът не разболява, пазете се от „добри“ съседи с хрема

Свидетел: Главният секретар на МВР не е знаел за ареста на Бойко Борисов

Свидетел: Главният секретар на МВР не е знаел за ареста на Бойко Борисов

Инцидент с деца с АТВ и мотор, дали им ги родителите

Инцидент с деца с АТВ и мотор, дали им ги родителите

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

От сметката за ток към енергийна стратегия: как бизнесът да избере правилния модел

biss.bg
Bosch предупреждава: Животът на автомобила все повече се скъсява

Bosch предупреждава: Животът на автомобила все повече се скъсява

carmarket.bg
Тежка катастрофа на пътя Ловеч - Плевен взе пета жертва за денонощието в региона
Ексклузивно

Тежка катастрофа на пътя Ловеч - Плевен взе пета жертва за денонощието в региона

Преди 1 ден
Учени уловиха първия радиосигнал от планета извън Слънчевата система
Ексклузивно

Учени уловиха първия радиосигнал от планета извън Слънчевата система

Преди 1 ден
Лавров пред ООН: Европа опитва да провали мирните преговори за Украйна
Ексклузивно

Лавров пред ООН: Европа опитва да провали мирните преговори за Украйна

Преди 1 ден
<p>Air Force One над стадиона: Самолетът на Тръмп засенчи мач между Тексас и Тенеси (ВИДЕО)</p>
Ексклузивно

Air Force One над стадиона: Самолетът на Тръмп засенчи мач между Тексас и Тенеси (ВИДЕО)

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Лос Анджелис и тайната на скритите петролни кладенци

Свят Преди 19 минути

Повечето хора свързват Лос Анджелис с представите за плажове, палми и холивудски звезди. Малцина обаче знаят, че той се намира в един от най-големите региони за добив на петрол в САЩ

Ново изпитание предизвиква племената в “Игри на волята”

Ново изпитание предизвиква племената в “Игри на волята”

Свят Преди 59 минути

Кои ще са следващите номинирани участници?

Една проста промяна в чинията: Как да свалим теглото, холестерола и кръвното

Една проста промяна в чинията: Как да свалим теглото, холестерола и кръвното

Любопитно Преди 1 час

Добавянето на по-голямо количество от един определен вид храна към вашата диета може да подобри както здравето на сърцето, така и талията ви, според ново проучване

23-каратов диамант и $1 млн. за цветя: Разкриха подробности за сватбата на Алина Хаба с 29-годишен турски магнат

23-каратов диамант и $1 млн. за цветя: Разкриха подробности за сватбата на Алина Хаба с 29-годишен турски магнат

Свят Преди 1 час

Майк Тайсън и висши американски чиновници уважиха тържеството в Ню Йорк, а Доналд Тръмп предпочете колежански мач. Вижте подробностите за най-обсъждания брак на уикенда

В Русия закриват десетки хиляди училища, пропаганда навсякъде

В Русия закриват десетки хиляди училища, пропаганда навсякъде

Свят Преди 2 часа

Путин вече е в учебниците по история

От изкуствен интелект до втора пенсия: КФН събира практични финансови съвети във Facebook

От изкуствен интелект до втора пенсия: КФН събира практични финансови съвети във Facebook

Парите ни Преди 2 часа

Потребителите ще намират тестове, предупреждения за рискове и разяснения за инвестиции, застраховане и пенсионно осигуряване

Русия обяви $20 милиона за главата му: Легендарният майор „Маджар“ отвори вратите на тайния си бункер

Русия обяви $20 милиона за главата му: Легендарният майор „Маджар“ отвори вратите на тайния си бункер

Свят Преди 2 часа

Подразделението на майор Роберт Бровди използва дронове, системата „Делта“ и анализ на бойното поле в реално време

ЕС изготвя пътни карти за присъединяването на четири страни

ЕС изготвя пътни карти за присъединяването на четири страни

Свят Преди 2 часа

Урсула фон дер Лайен обеща целенасочена подкрепа за държавите кандидатки, „които са постигнали най-голям напредък“

<p>Рязко застудяване и &bdquo;завръщане на лятото&ldquo;: Какво време ни очаква през октомври</p>

От -5 до 27 градуса през октомври: Чакаме слани и първия сняг в планините

България Преди 2 часа

Октомври е типичен есенен месец. Средните денонощни температури се понижават чувствително през месеца. Сутрините са студени и мъглата става все по-характерно явление. Зачестяват нахлуванията на студени въздушни маси и при изясняване се образуват слани

Опасна ескалация: За какво спорят Гърция и Турция

Опасна ескалация: За какво спорят Гърция и Турция

Свят Преди 2 часа

Гърция и Турция се обвиняват взаимно за нарастващото напрежение между двете страни. Става дума за териториални води, претенции за собственост и влияние в Средиземно море

Смъртоносно наводнение в Непал

Лавина затрупа базов лагер в Непал, 10 местни работници са в неизвестност

Свят Преди 2 часа

Порои и свлачища засегнаха редица райони, а властите в Непал предупредиха за нови внезапни наводнения

Майките срещу AI: Нов кошмар надвисна над бъдещето на децата ни

Майките срещу AI: Нов кошмар надвисна над бъдещето на децата ни

Свят Преди 2 часа

Опасенията, че суперинтелигентните машини биха могли в крайна сметка да представляват екзистенциален риск за човечеството, които дълго време бяха тема на дискусия в Силициевата долина и в средите на ИИ, през последните месеци станаха масови

Опасната заблуда за стареенето: Как да се предпазим от една тиха, но фатална болест

Опасната заблуда за стареенето: Как да се предпазим от една тиха, но фатална болест

Любопитно Преди 2 часа

Клинично класифицирана като „тиха болест“, остеопорозата се развива без болка или физически предупреждения, докато костната плътност намалява. Често първият признак за наличието ѝ е фрактура, причинена от незначително падане или дори при извършване на рутинна дейност

По-гъвкава работа за родители: Какви мерки обсъжда социалното министерство

По-гъвкава работа за родители: Какви мерки обсъжда социалното министерство

България Преди 3 часа

Наталия Ефремова обърна внимание и на обезлюдяването на части от страната

Свалиха имунитета на унгарския премиер Петер Мадяр заради хвърлен телефон в Дунав

Свалиха имунитета на унгарския премиер Петер Мадяр заради хвърлен телефон в Дунав

Свят Преди 3 часа

Решението беше взето с 139 гласа „за“, без нито един „против“ и без въздържали се

Кола беше затисната между тролей и камион при катастрофа в София

Кола беше затисната между тролей и камион при катастрофа в София

България Преди 3 часа

Инцидентът блокира движението по бул. „Иван Гешов“

Всичко от днес

От мрежата

7 ключови стъпки за по-отговорно и успешно осиновяване на куче

dogsandcats.bg

17 есенни опасности за кучетата, които не бива да подценявате

dogsandcats.bg
1

Нова къща в Шотландия? Задължително с дом за птици

sinoptik.bg
1

Камери следят времето във Врачански Балкан

sinoptik.bg

Тейлър Суифт и Дакота Джонсън с еднакви обеци под 100 долара? Ето къде си заслужава да инвестирате!

Edna.bg

Рициновото масло: Още една мода или ключ към по-доброто „аз"?

Edna.bg

Локализираха пожара край Сливен след активирането на BG-Alert

Nova.bg

До 1000 евро глоба за чужда домашна ракия в хладилника ни?

Nova.bg