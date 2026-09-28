Финансовият министър Гълъб Донев обясни за домашната ракия

"Домашната ракия се произвежда при специален режим с намалена акцизна ставка и е предназначена за лична и семейна консумация. Проблемът е със злоупотребите и търговията с произведена по този режим ракия".

Това заяви финансовият министър Гълъб Донев на брифинг, предаде "Фокус".

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Думите му касаят напрежението около предложените промени в Закона за акцизите и данъчните складове, които въвеждат ограничения за това къде може да се съхранява ракията, произведена в регистрирани специализирани малки обекти за дестилиране, кой може да я съхранява, както и кой може да я получава.

По думите му около 50% от произведената ракия в България е именно от специализираните малки обекти за дестилиране, познати като "селски казани“.

"Ние не посягаме на домашната ракия, на нито един производител на такава ракия. Няма да му бъде съставен акт, няма да бъде глобен, освен ако, разбира се, тази ракия, която той произвежда, не търгува с нея", заяви Донев.

Той посочи, че съгласно чл. 38 от Закона за акцизите и данъчните складове ракия, произведена при този режим, не може да бъде държана в търговски обекти със стопанска цел или да бъде предлагана за консумация в ресторанти, хотели, къщи за гости и други подобни обекти.

По думите му въпреки това има случаи, при които такава ракия постъпва в търговски обекти. Той даде примери с ресторанти, хотели, къщи за гости, както и с автосервизи и фризьорски салони.

Донев посочи, че въпросът не се свежда единствено до нарушенията на закона, а и до риска за здравето на хората, тъй като при такава ракия не е ясно при какви условия е произведена и какви са качествата ѝ. По думите му има случаи на хора, които са увредили здравето си, а дори са загубили живота си след употреба на домашна ракия.

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"Това, което е разписано в член 38, алинея 1 и алинея 2, е именно забраната на произведена по този начин ракия в обектите със стопанско предназначение“, каза той.

Донев определи като "изключително подвеждащи“ твърденията, че промените засягат хората, които произвеждат домашна ракия за собствена консумация. Според него се създава невярно впечатление, че държавата посяга на самото производство. Той подчерта, че за домашната ракия е предвидена намалена наполовина акцизна ставка и че производителят няма да бъде санкциониран за това, че произвежда за лична употреба. Санкция би имало, ако произведената при този режим ракия бъде търгувана.

По думите му законът прави разграничение и според количеството произведена ракия, като производството за лично потребление трябва да бъде в рамките на определените от закона условия.

Донев отправи и критика към политиците, които според него не познават достатъчно добре действащите нормативни актове.

"Учудвам се на това, че политици не умеят да четат юридически актове, нормативни актове“, заяви той.