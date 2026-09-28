Хиляди евро, злато и луксозни коли при акция на ГДБОП в Пловдив

П ри специализирана операция на ГДБОП в Пловдив бяха задържани петима души, заподозрени за участие в организирана престъпна група, занимавала се с данъчни престъпления и пране на пари.

ГДБОП разби престъпна група, прала пари, продавайки луксозни автомобили (СНИМКИ)

Акцията беше проведена на 24 септември под надзора на Окръжната прокуратура в Пловдив. В рамките на разследването бяха извършени 16 претърсвания на адреси и автомобили, както и пет лични обиска.

Източник: МВР

При действията бяха иззети четири автомобила от висок ценови клас, около 150 000 евро в брой, близо 10 кг златни накити и инвестиционно злато. Полицията е иззела още нотариални актове, документи и вносни бележки за парични преводи.

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Обвинения са повдигнати на четирима мъже и една жена за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления и пране на пари. Според разследването групата е избягвала плащането на различни данъчни задължения от 2018 г. досега, като размерът на нанесените на бюджета щети все още се установява.

На петимата задържани са определени парични гаранции. За един от обвиняемите тя е 20 000 евро, за друг - 15 000 евро, а за останалите трима - по 10 000 евро.