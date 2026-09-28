Путин подписа указ за увеличаване на армията

Руският президент Владимир Путин подписа нов указ за увеличаване на щатната численост на въоръжените сили на страната.

Според документа, цитиран от "Фокус", общата численост на Въоръжените сили на Руската федерация се определя на 2 441 630 души. От тях 1 550 500 са военнослужещи, което представлява увеличение с 15 500 души спрямо предходния указ на Путин.

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Новият указ, който влиза в сила със задна дата, от 1 август, следва друг подобен акт от юли, с който редиците на руските въоръжени сили бяха увеличени с 25 000 души. Предишната законова численост на армията е била 2 426 130 души, от които 1 535 000 военнослужещи, според наличната информация.

С постановлението се възлага на правителството да осигури необходимото финансиране от федералния бюджет за Министерството на отбраната, за да се обезпечи новият състав. Този ход за увеличаване на военния персонал се случва паралелно с изявления от страна на Кремъл, които отричат планове за нова мобилизация след изборите за Държавната дума.

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Тези последователни увеличения числеността на въоръжените сили на Русия продължават дългосрочната стратегия на Москва за поддържане и разширяване на военния капацитет са войната в Украйна.