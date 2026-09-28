Много загинали в Русия след взрив във фабрика за фойерверки

Тринадесет души загинаха, а една жена е ранена след взрив, избухнал във фабрика за фойерверки в Ярославска област в Русия. Властите са започнали разследване за предполагаемо нарушение на правилата за безопасност, което е довело до трагичния инцидент.

Инцидентът е станал в село Кубринск, близо до град Переславъл-Залески. Според информация от аварийно-спасителните служби, цитирана от ТАСС. Пожарът е обхванал две сгради на територията на предприятието.

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Реакция на властите и разследване

На мястото на инцидента незабавно са били изпратени значителни сили за овладяване на ситуацията. Местният губернатор Михаил Евраев съобщи, че в операцията са се включили около 100 служители на аварийно-спасителните служби.

Руските власти са започнали разследване за установяване на причините за взрива и последвалия пожар. Основната версия, по която се работи, е свързана с нарушаване на правилата за безопасност при работа с пиротехнически материали, отбелязва ТАСС.

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Разследващите органи ще трябва да установят дали са спазени всички нормативни изисквания за съхранение и производство на фойерверки, както и да определят конкретните отговорни лица за инцидента.