Лос Анджелис и тайната на скритите петролни кладенци

И зкуствени острови, които приличат на истински, и сгради, в чиято вътрешност се крият петролни сондажи - не са много хората, които знаят за тайните петролни кладенци край Лос Анджелис и за проблемите, свързани с тях, съобщи Deutsche Welle.

Повечето хора свързват Лос Анджелис с представите за плажове, палми и холивудски звезди. Малцина обаче знаят, че той се намира в един от най-големите региони за добив на петрол в САЩ. Петролни кладенци са разпръснати из целия град. Така например на булевард „Пико“, близо до престижния квартал Бевърли Хилс, две сгради с изкуствена фасада прикриват действащи петролни кладенци. Откъм улицата е почти невъзможно да се разбере какво има вътре. Някои изкуствени острови край бреговете на Лонг Бийч също крият площадки за сондажи. Маскировката е толкова добра, че туристите често ги вземат за хотели и питат градските власти как могат да резервират нощувка там.

Други обекти, като петролното находище „Ингълууд“, са напълно открити. Това е най-голямото градско петролно находище в САЩ и се намира точно до парка „Кенет Хан“, където има езеро за риболов, туристически пътеки и детски площадки. Помпените съоръжения се виждат и в самия парк.

На много други места също има кладенци, скрити в сгради, което ги прави невидими за хората, които преминават покрай тях всеки ден. Карта, изготвена от CalGem, щатската агенция, отговаряща за управлението на петролните и газови ресурси, показва, че такива има под жилищни квартали, училища и детски площадки.

Отровни субстанции

И това е голям проблем, тъй като те са потенциални източници на замърсяване, което предизвиква респираторни заболявания, рак, сърдечно-съдови проблеми, репродуктивни увреждания и други сериозни здравословни проблеми. За хората, живеещи в близост до нефтени кладенци, една от най-неотложните грижи е да се подобри качеството на въздуха, тъй като сондажите бълват редица вредни субстанции като бензол, сероводород и метан.

Изследвания сочат, че хората, живеещи в близост до нефтени и газови обекти, живеят с повишен риск за увреждане на белите дробове и различни респираторни заболявания. Жителите, които живеят в близост до нефтени находища, често с оплакват от главоболие, пристъпи на гадене, проблеми с очите, кашлица и затруднено дишане.

Реджина Мартин, която е израснала близо до нефтеното находище Ингълууд, си спомня за дни от детството си, когато замърсяването е било видимо и във въздуха: „Налагаше се да оставаме вътре по време на междучасията. Получавах кръвотечение от носа, главоболие, имах стомашни проблеми и зачервени очи“, казва тя пред ДВ.

Това петролно находище все още работи. Междувременно Реджина се ангажира с информационни кампании, провеждани съвместно с организацията „Black Women for Wellness“, на които се обсъждат проблемите, засягащи жителите на Лос Анджелис. Много от тях не знаят какви тежки последици за здравето им може да има това, че живеят близо до петролни кладенци. Самата Реджина също не е била наясно с това, докато не е започнала да се занимава с обществена дейност в защита на местните хора.

Не само респираторни проблеми

Проучвания свързват близостта до места за добив на нефт и газ с повишен риск от сърдечносъдови заболявания, определени видове рак, усложнения при бременност и проблеми с репродуктивността. Някои изследвания също така правят връзка между замърсяването от нефтените находища и автоимунните заболявания.

Розалинда Моралес и Бренда Валдивия са израснали във Виста Ермоса – район, осеян с нефтени кладенци. Някои от тях се намират буквално до училища и детски градини, казват те. Двете жени показват невзрачна ограда, над която е невъзможно да се погледне от нивото на улицата. Но миризмата го издава: зад оградата работят помпи, има и резервоар за съхранение на нефт. „Ето с тези неща сме израснали", казва Моралес, която се бори с респираторни проблеми. Валдивия пък страда от тежко автоимунно заболяване. Макар да е трудно да се докаже, че дадено заболяване е причинено точно от близките сондажи, и двете жени вярват, че дългогодишното излагане на замърсителите от добива на нефт е изиграло роля.

"Екологичен расизъм": Престижните квартали са по-малко засегнати

Проблемите за здравето, породени от добива на петрол в градска среда, не са разпределени равномерно в Лос Анджелис. Много от районите с най-голяма концентрация на сондажи в южната и източната част на Лос Анджелис са квартали с преобладаващо чернокожо и латиноамериканско население. Докато в западните райони близо до Океана – повечето петролни сондажи са закрити от десетилетия. Тиана Уейкман, която работи заедно с Реджина Мартин, изтъква, че техните общности са били принудени да живеят в условия на екологични рискове, от които по-заможните квартали са успели да се избавят.

„Съществуват защитни мерки, за които общините в южната част на Лос Анджелис се борят от десетилетия, докато по-белите и заможни общности в западните райони на Лос Анджелис вече са ги получили“, казва тя. Според нея тук става въпрос за екологичен расизъм.

„Когато чернокожи хора казват, че искат чист въздух, чиста вода и чиста земя за децата си, това не се възприема по същия начин, както когато бели и заможни хора казват същото", твърди Уейкман.

Моралес и Валдивия пък от години се опитват да установят кой е собственикът на нефтените кладенци в техния квартал - засега без успех. Други активисти също настояват за затваряне на градските нефтени находища в Лос Анджелис и за поетапно и пълно прекратяване на сондажната дейност в целия регион.