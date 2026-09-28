23-каратов диамант и $1 млн. за цветя: Разкриха подробности за сватбата на Алина Хаба с 29-годишен турски магнат

А лина Хаба, бивш временно изпълняващ длъжността федерален прокурор на Ню Джърси и някогашен личен адвокат на президента Доналд Тръмп, сключи брак с турски милиардер на пищна сватба, изпълнена със знаменитости, в хотел „Уолдорф Астория“ в събота.

42-годишната Хаба се омъжи за 29-годишния бизнес магнат Турхан Милдон - главен изпълнителен директор на „Милър Холдинг“, известен турски мултинационален конгломерат, основан от дядо му през 1967 г.

Алина Хаба се омъжи за турски милиардер на пищна сватба в Ню Йорк

Тържеството се проведе в бална зала на четвъртия етаж на легендарния хотел в центъра на Манхатън, украсена с множество розови и бели вишневи цъфтежи и стотици червени рози.

Водещ организатор на събития оценява, че разходите само за наемането на балната зала, музиката и цветята възлизат на „поне 1 милион долара“. Източникът обаче уточнява, че в тази сума не влизат допълнителните разходи за наемане на стаи за гости или други обществени пространства в хотела.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski avukatı Alina Habba ile Miller Holding CEO'su ve Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon, New York'ta dünyaevine girdi. Waldorf Astoria'da gerçekleştirilen görkemli düğün, maliyetinin yanı sıra siyaset, iş ve spor dünyasından üst düzey davetli listesiyle… pic.twitter.com/ASxewppZDe — Kıbrıs Türk Haber (@kibristurk_h) September 28, 2026

Двойката е организирала луксозното събитие само за три месеца, наемайки двама от най-добрите сватбени агенти от Палм Бийч. Източник споделя пред „Пост“, че Хаба и Милдон са искали да празнуват в емблематичния хотел „Плаза“, но той е бил напълно резервиран.

Чрез бизнеса си, който е специализиран в енергетиката, строителството и минното дело, се съобщава, че Милдон е изградил близки връзки с правителствени лидери в Демократична република Конго и Венецуела, включително с изпълняващата длъжността президент Делси Родригес.

Часове преди бляскавия прием двете малки деца на Хаба - дъщеря ѝ Хлои и синът ѝ Лук – бяха преведени през лобито от служител на хотела.

Марго Мартин, специален асистент и съветник по комуникациите на президента Тръмп, беше сред първите пристигнали гости.

Trump'ın eski avukatı ve destekçisi 42 yaşındaki Alina Habba, üçüncü evliliğini Türk iş insanı ve Çorum Futbol Kulübü Asbaşkanı Turhan Mildon ile yaptı.



Turhan Mildon ile Alina Habba'nın düğünü 10 milyon dolara mal oldu.



Çanakkale merkezli Miller Holding'in 29 yaşındaki CEO'su… pic.twitter.com/xN6rQedgA1 — Haberler.com (@Haberler) September 28, 2026

Сред останалите видни представители на администрацията, забелязани на звездното парти, бяха директорът на ФБР Каш Пател и главният прокурор на САЩ Тод Бланш. Сред присъстващите бе и боксьорът Майк Тайсън.

Тръмп не присъства на събитието в събота вечер, тъй като беше в Ноксвил, Тенеси, за да гледа голям колежански мач по американски футбол, в който отборът на Тексас спечели срещу Тенеси с 20:17.

Двойката за първи път беше забелязана публично заедно през април на вечерята на асоциацията на акредитираните към Белия дом кореспонденти, която бе прекратена преждевременно, след като въоръжен мъж се опита да нахлуе в балната зала.

По-късно те бяха видяни да празнуват заедно на 4 юли в частния клуб Executive Branch във Вашингтон.

Çorum, dünyanın merkezi olduğunu bir kez daha kanıtladı.



Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon, Donald Trump'ın eski avukatı Alina Habba ile New York’ta evlendi. pic.twitter.com/aWKn9z5uDm — Semra POLAT (@smr_plt_) September 28, 2026

Миналата седмица Хаба носеше голям годежен пръстен с диамант, за който се смята, че е поне 23 карата, когато тя и Милдон бяха забелязани пред луксозния ресторант Polo Room в Уест Палм Бийч, Флорида, съобщава „Дейли Мейл“.

Тя носеше и розова чанта Hermès Birkin от щраусова кожа, която се продава за 30 000 долара.

Според същото издание Хаба и Милдон се запознават за първи път по-рано тази година на събитие в центъра „Кенеди“ във Вашингтон.

42 yaşındaki Trump’ın eski avukatı Alina Habba ile 25 yaşındaki Çorumlu milyarder Turhan Mildon, New York’ta 10 milyon dolarlık düğünle evlendi. https://t.co/I1h7IHvJW0



🔺BM Genel Kurulu haftasının son gününe özellikle denk getirilen düğüne FBI Direktörü Kash Patel, Gana… pic.twitter.com/iMQ7MSzRGh — serbestiyet (@serbestiyetweb) September 28, 2026

Празненствата от този уикенд отбелязват третото минаване на Хаба под венчило.

Брюнетката се разведе с втория си съпруг - магната в сферата на паркингите Грег Рубин - малко след като миналия декември подаде оставка от поста си на топ федерален прокурор в Ню Джърси.

Хаба се разведе с първия си съпруг, адвокат Матю Айт, през 2019 г. Айт е баща на нейните деца.