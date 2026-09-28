Протест срещу правителството на Радев: Тук не е Москва

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Протест с искане за истината за „Петрохан – Околчица“

П ред сградите на Министерския съвет и президентството се проведе протест срещу правителството на премиера Румен Радев под мотото „Тук не е Москва“ и „Долу Йотова“.

Протест срещу кабинета "Радев" в центъра на София

Проявата беше организирана от активиста Манол Глишев и Георги Георгиев от гражданското сдружение „БОЕЦ“.

Участниците заявиха, че протестите срещу правителството на Румен Радев трябва да обхванат и президента Илияна Йотова.

Това е вторият организиран протест срещу правителството на Румен Радев и президента Илияна Йотова в рамките на последните две седмици.