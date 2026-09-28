България

ДПС, ГЕРБ, ПП и ДБ се вдигнаха в защита на домашната ракия

ПП: Долу ръцете от домашната ракия

Николай Киров Николай Киров

28 септември 2026, 20:22
ДПС, ГЕРБ, ПП и ДБ се вдигнаха в защита на домашната ракия
Източник: iStock

„Прогресивна България“ взе под прицел домашната ракия, коментира депутатът от ДПС Атидже Алиева-Вели във Фейсбук. 

„Измененията, които Министерски съвет предвижда, означават, че всеки, който държи домашна ракия, и не е член на семейство, което е производител, е нарушител и ще бъде глобяван с 1000 евро“, посочи тя.

Финансовият министър обясни за домашната ракия

„Явно една дългогодишна българска традиция като производството и употребата на домашна ракия ще се превърне в основен източник за пълнене на хазната. Ние от ПГ на ДПС ще внесем предложение за изменение на Закона за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове това да не се случва“, добави Атидже Алиева-Вели.   

„Лоша поличба е да се посяга на домашната ракия на хората“, написа народният представител от ГЕРБ-СДС Александър Иванов във Фейсбук.

„Удар срещу ракията на народа кроят управляващите с подготвени от Министерство на финансите промени в Закона за акцизите и данъчните складове“, подчерта той.

„Ще бъде забранено държането на домашна ракия от хора, различни от човека, платил акциза за вареното на ракията, и неговото семейство. Това означава, че на практика ще бъде забранено домашна ракия да бъде подарявана на съседи, приятели и по-далечни роднини“, коментира Иванов.

„Продължаваме промяната“ започва петиция „Долу ръцете от домашната ракия“, съобщиха от партията на своята фейсбук страница.

„Демократична България” разработва законопроект, с който производителите на неголеми количества домашен алкохол, ще могат спокойно да спазват закона, без да се крият и без някой да ги тормози с проверки за подарена от другиго домашна ракия, както предлагат управляващите, съобщиха от пресцентъра на политическата сила.

„Предлагаме разработен с експерти и различни заинтересовани страни законопроект, с който хората спокойно ще могат да правят, подаряват и продават неголеми количества ракия и вино. С тази инициатива ще спрат глупостите, които властта твори в момента. Всичко ще е в рамките на закона, без домашните производители да се притесняват, че някой от Агенция „Митници” ще почука на вратата с въпрос „Може ли да вляза да ви проверя ракията?”, заяви съпредседателят на „Да, България" и депутат от парламентарната група на „Демократична България" Божидар Божанов, цитиран в прессъобщението.

Той подчерта, че идеята на Министерството на финансите да забрани притежанието на чужда домашна ракия предизвиква насмешка и обеща унищожителна критика, ако подобни текстове влязат за гласуване в парламента.

„Притеснителното е, че същото ведомство предлага данъчни закони и бюджет. Ако нещо подобно излиза от тях, макар и само за обществено обсъждане, може да се постави ребром въпросът за политическата адекватност”, коментира Божанов.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА    
домашна ракия политика
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