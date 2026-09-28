България

Свидетел: Главният секретар на МВР не е знаел за ареста на Бойко Борисов

Петков искал да покажат Бойко Борисов с белезници

Николай Киров Николай Киров

28 септември 2026, 15:51
Свидетел: Главният секретар на МВР не е знаел за ареста на Бойко Борисов
Кирил Петков   
Източник: БТА

Б ившият главен секретар на МВР, а сега депутат от "Прогресивна България", Петър Тодоров, не е знаел предварително за ареста преди четири години на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, партийния пиар Севделина Арнаудова и бившия финансов министър Владислав Горанов.

Това каза пред Софийския градски съд Явор Симов, който ръководеше пресцентъра на МВР, когато министър беше Бойко Рашков, предаде БНР.

Ново заседание по делото срещу Кирил Петков за арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова

Освен него, показания по делото за длъжностно престъпление срещу бившия премиер Кирил Петков даде и Иван Маджаров, разследващ полицай, присъствал при задържането на Борисов на 17 март 2022 г.

Симов цитира думи на Тодоров ден след арестите: 

"Как го правите, без да ми бъде докладвано на мен?".

Симов заяви, че и той самият е научил за акцията в домовете на Борисов, Арнаудова и Горанов след началото ѝ.

Под клетва Явор Симов разказа, че на 17 март 2022 г. към 19.30 часа бил привикан в Министерския съвет и при влизането му в премиерския кабинет бившият премиер Кирил Петков и бившите министри на финансите и вътрешните работи - Асен Василев и Бойко Рашков, извикали "приповдигнато" в един глас, че Борисов е арестуван.

Ново развитие по делото за ареста на Борисов, Горанов и Арнаудова

Симов твърди, че първото прессъобщение, в което като задържана се споменава и Менда Стоянова, както и че става дума разследване на Европейската прокуратура, му било издиктувано лично от Асен Василев. По думите му, бившият финансов министър и бившият премиер Петков настоявали на лидера на ГЕРБ да бъде поставени белезници, защото "българският народ иска да види Бойко Борисов с белезници", цитира ги той.

След намесата на самия Явор Симов, с когото се съгласил и Бойко Рашков, бившият министър на вътрешните работи предал на някого по телефона да каже на полицейските служители в Банкя, че "ако няма предпоставки по закон, белезници да не се слагат".

Пак по думите на Симов, месец преди арестите темата била обсъждана в кабинета на Кирил Петков. Говорело се, че Борисов има сакове с пари в Банкя и в манастири, като активен в разговора бил медиен съветник на Петков, чието име той не си спомни.

Делото продължава на 27 октомври, когато показания ще дават бившият главен секретар на МВР Петър Тодоров и шефът на НСО Емил Тонев.

Автор: Николай Киров
Редактор: Николай Киров
Източник: БНР    
Бойко Борисов Кирил Петков арест
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