Инцидент с деца с АТВ и мотор, дали им ги родителите

Д ве момчета са участвали в инцидент с кросов автомобил и АТВ край поповското село Голямо Градище. Произшествието е станало на 26 септември около 13 ч. на поляна извън границите на населеното място.
При управлението на кросов автомобил „Kawasaki KX“ непълнолетно момче от Попово се е блъснало в задната част на АТВ „Tel Star“, управлявано от 13-годишно момче от същия град.
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При сблъсъка по-малкото момче е получило фрактури на китките на ръцете. То е било транспортирано и настанено за лечение в МБАЛ-Търговище. По първоначални данни няма опасност за живота му.
При проверката е установено, че двете превозни средства са били предоставени на непълнолетните от техните родители. На бащите на момчетата са съставени актове за установяване на административно нарушение за предоставяне на превозните средства в нарушение на изискванията на Закона за движение по пътищата.
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По случая е образувано досъдебно производство в Районното управление на МВР в Попово, като работата по изясняване на обстоятелствата около инцидента продължава.