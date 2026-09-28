От изкуствен интелект до втора пенсия: КФН събира практични финансови съвети във Facebook

М оже ли изкуственият интелект да ви помогне при инвестирането? Как да проверите дали финансов посредник е лицензиран? И какво означават новите правила за втората пенсия?

Това са част от темите, които Комисията за финансов надзор вече разяснява в дигиталните си канали, а инициативата #ИнвестирайБезопасно вече има и собствена страница във Facebook.

Там потребителите ще намират практически насоки, информация за рискове и обяснения на важни финансови теми от трите пазара, които КФН надзирава - капиталовия, застрахователния и допълнителното пенсионно осигуряване.

Може ли изкуственият интелект да ви съветва за парите

Една от темите, на които КФН обръща специално внимание, е използването на изкуствен интелект при инвестирането.

В своята „Дигитална академия“ Комисията е създала кратък тест, с който всеки може да провери доколко познава възможностите и рисковете при използването на ИИ за финансови решения.

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Тестът е насочен към това потребителят да види къде са пропуските в знанията му и как да разпознава рисковете от финансови измами в онлайн среда. КФН има и отделен тест за препоръки и съвети, давани от финфлуенсъри.

А какво се случва с втората ви пенсия

Сред другите теми, които КФН обяснява в социалните си канали, са и промените при мултифондовата система, които засягат осигурените за втора пенсия.

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От 1 септември до 30 ноември 2026 г. осигурените в универсалните пенсионни фондове могат да изберат инвестиционния подфонд, в който да се управляват средствата им, ако не искат да бъдат разпределени служебно.

От 2027 г. пенсионните дружества ще предлагат три вида подфондове - динамичен, балансиран и консервативен. КФН разяснява, че идеята е инвестиционният риск да може да се съобразява с възрастта, времето до пенсиониране и профила на осигурения.

Преди да инвестирате - проверете кой стои отсреща

Друг важен акцент в #ИнвестирайБезопасно е проверката на посредниците, преди човек да им повери парите си.

КФН поддържа информация и инструменти, чрез които потребителите могат да проверят дали инвестиционен посредник или доставчик на определени финансови услуги има необходимия лиценз.

В платформата се публикуват и предупреждения за рискове и актуални измамни схеми, както и информация, която да помогне на хората да разпознават съмнителни предложения.

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КФН развива и съдържание за хора, които тепърва се ориентират в инвестициите.

Чрез финансов речник и други образователни материали Комисията обяснява основни понятия, свързани с капиталовия пазар, както и какви са основните стъпки при изграждането на инвестиционен портфейл.

На сайта на #ИнвестирайБезопасно има и интерактивен тест за финансова грамотност на тема инвестиции, чрез който потребителят може да провери какво е научил.

КФН присъства и в социалните мрежи LinkedIn и Instagram, където също публикува практически материали, разяснения и актуална информация. С новата Facebook страница тази информация ще достига до потребителите и през още един канал.