В ълнуваща битка за неприкосновеност с множество обрати очаква почитателите на екстремното приключение “Игри на волята” тази вечер. Отборът на Канарите, който триумфира в сблъсъка за спасение вчера, ще опита да продължи своя устрем и да запази племето си цяло. Как ще отговорят на вчерашния неуспех Ураганите?

Източник: NOVA

Извън Арената стратегът Иван ще предизвика нови разногласия във водещата коалиция, като сред някои от нейните членове ще се породят съмнения за предателство, а един ултиматум може да разруши доверието помежду им завинаги.

Източник: NOVA

Кой ще се изправи срещу номинираната Симона в елиминационната битка, гледайте в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.