Н ов голям холивудски проект за Мария Бакалова – номинираната за „Оскар“ българска актриса ще си партнира с носителя на „Оскар“ Никълъс Кейдж в предстоящия криминален трилър The Brand.

Заедно с тях в главните роли влизат още Александър Лудвиг (познат от сериала „Викинги“) и Габриел Басо (звездата от хита „Нощният агент“), съобщава престижното кино издание Deadline.

Вдъхновен от истинска история за „Арийското братство“

Филмът е базиран на прочутата статия на журналиста Дейвид Гран за списание The New Yorker от 2004 г., посветена на безмилостната затворническа банда „Арийското братство“. Сценарият е дело на Алесандро Камон, а режисурата е поверена на Винсент Гримшоу.

В центъра на сюжета е Картър Бригс (в ролята Никълъс Кейдж) – страховитият лидер на групировката в прочутия затвор „Сан Куентин“. Той взима под крилото си млад затворник с доживотна присъда (Александър Лудвиг).

Когато властите се опитват да разбият престъпната мрежа, като преместят членовете ѝ в различни затвори из страната, те неволно помагат на бандата да разшири криминалната си империя далеч отвъд решетките. Междувременно лоялността на младото протеже е подложена на тежко изпитание, когато властта в организацията му дава шанс да изгради бъдеще с жената, която обича.

Nicolas Cage, Alexander Ludwig, Gabriel Basso & Maria Bakalova Set For True Crime Pic 'The Brand' Based On David Grann New Yorker Article About The Aryan Brotherhood -- AFM https://t.co/vr05pfaFLv — Deadline (@DEADLINE) November 4, 2026

Пореден силен ход в кариерата на Бакалова

Проектът бе официално представен пред международните разпространители в рамките на кинопазара American Film Market (AFM). За Мария Бакалова участието в The Brand е поредното престижно попълнение в натоварения ѝ график в Холивуд, след като през последните години тя записа роли в големи студийни продукции, включително „Пазители на Галактиката Vol. 3“ и предстоящи комедийни и драматични проекти.