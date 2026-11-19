С ъс свое писмо Комисията за защита на потребителите (КЗП) сезира Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) за нарушения на закона от търговска верига, като предоставя материали от проверки, съдържащи данни за поредица от случаи на прилагане на забранени от закона практики. Те се изразяват в различно третиране на доставчиците чрез размера на надценката. Законът забранява тази практика, тъй като различното третиране може да повлияе върху крайната цена и пазарната реализация на продукцията на отделните доставчици, както и да постави някои от тях в по-неблагоприятно положение спрямо други при съпоставими продукти.

КЗП посочва конкретен случай на извършена инспекция през октомври в търговски обект от веригата в областен град, при която се установява прилагане на различни търговски надценки спрямо продукти на различни доставчици. Това дава основание за проверка относно спазването на съответната забраната в Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК).

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След предоставянето на изисканите документи и направения анализ инспекторите на КЗП констатират случаи на разлики над 10 на сто в надценките за продукти от една и съща продуктова категория, предлагани от съответния търговец и свързани с различни доставчици.

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Проверките са извършени в рамките на контролната дейност на КЗП по отношение на предлагането и необоснованото повишаване на цените на млечни продукти. КЗП е длъжна да информира компетентния специализиран контролен орган при данни за нарушение на нормативен акт.