О мбудсманът Велислава Делчева настоява обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст да бъде изравнено с минималната работна заплата за 2027 г. Според нея това би превърнало мярката в реална подкрепа за младите семейства и би имало значение за демографската политика.

Това е едно от предложенията, които общественият защитник отправя до Народното събрание в становището си по проектобюджета на Държавното обществено осигуряване за 2027 г. Делчева подкрепя предвиденото увеличение на обезщетението, но смята, че то трябва да бъде по-съществено, за да отговаря на реалните разходи на семействата.

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Тя настоява и за по-високи доходи на пенсионерите. Според омбудсмана минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст, заложена на 374,62 евро, трябва да достигне или дори да надхвърли линията на бедност, която за 2027 г. е определена на 443 евро. Така сегашната разлика от 68,38 евро би била преодоляна и възрастните хора биха получили възможност да посрещат основните си потребности.

Сред останалите предложения на Делчева са преизчисляване на пенсиите от 1 януари на база средномесечния осигурителен доход за предходната година, отпадане на тавана на пенсиите и оценка на ефекта от увеличаването на максималния осигурителен доход върху бъдещите пенсионни права.

В становището си по държавния бюджет омбудсманът настоява за по-адекватна подкрепа за семействата с деца. Тя определя като недостатъчно предвиденото увеличение на помощта за отглеждане на близнаци с едва 45 евроцента за всяко дете и предлага размерът ѝ да се актуализира периодично спрямо поскъпването на стоките и услугите.

Делчева поставя въпроса и за покупателната способност на доходите, като предупреждава, че номиналното увеличение на социалните разходи не гарантира само по себе си реално подобрение на жизнения стандарт. Тя настоява доходните прагове за семейните помощи да се определят според средствата, с които домакинствата действително разполагат след данъци и осигуровки, както и да се въведе плавно намаляване на помощите при превишаване на прага, вместо семействата да губят правото си на подкрепа изцяло.

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В трите си становища по бюджетните проекти за 2027 г. общественият защитник поставя акцент и върху здравеопазването. Тя предупреждава срещу прехвърлянето на разходите за лечение на деца и възрастни изцяло към НЗОК и настоява държавата да продължи да носи отговорност за тези социални ангажименти. Критики отправя и към запазването на лимитите за специалисти, изследвания и болнична помощ, които според нея могат да ограничат достъпа на пациентите до лечение.

Делчева подкрепя увеличаването на социалните разходи и инвестициите в здравеопазването, образованието и децата, но подчертава, че бюджетната дисциплина не трябва да бъде за сметка на социалните права и жизнения стандарт на гражданите