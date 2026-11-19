С поред информациите Джейкъб Елорди и Кендъл Дженър са осиновили далматинец.

"И двамата са огромни любители на кучетата и това е нещо, което много ги сближи", сподели в сряда пред списание People източник, близък до двойката, която има връзка от няколко месеца.

"И двамата вече са влюбени в новото си кученце", добави източникът.

31-годишната Дженър вече има доберман на име Пайро, когото си взе през 2018 г.

Супермоделът позира с кучето си на снимка в Instagram през 2020 г. и се пошегува, че "отглежда модел".

Тя също така нарече Пайро "красавец" под друга публикация.

По време на епизод от риалити шоуто "Семейство Кардашиян" през 2023 г. Дженър разказа на Скот Дисик, че Пайро страда от "много силна тревожност при раздяла".

"Имам нужда някой да ми помогне с кучето ми", каза тя. "Той е просто див. Имам сериозни проблеми с него.", добави тя.

Дженър обясни, че домашният й любимец изпитва "тревожност" точно като нея, добавяйки: "Може би аз съм проблемът. Може би той усеща моята тревожност? Възможно е проблемът да е в мен."

Риалити звездата и 29-годишният Елорди за първи път бяха свързани романтично през април, а през следващия месец се насладиха на романтична почивка на Хаваите.

Те бяха заснети да се държат за ръце през август, което отбеляза първата им публична проява на близост като двойка, преди да се прегръщат на галавечерта на Музея на Академията през октомври.

Изданието Page Six съобщи ексклузивно, че техни приятели, а именно Джъстин и Хейли Бийбър, са ги запознали.

Източник разкри миналия месец, че макар "нещата да вървят наистина добре" между двамата, те все още не живеят заедно.

Jacob Elordi and Kendall Jenner Adopt a Dalmatian Together Less Than One Year into Rumored Romance (Exclusive Source) https://t.co/KsC2S2LLcl — People (@people) November 18, 2026

Въпреки това Елорди търси да купи къща в Лос Анджелис, за да бъде по-близо до Дженър.

"Той отсяда при Кендъл доста често, така че няма чак толкова голямо бързане да си намери жилище", обясни източникът. "Има къде да живее, докато търси подходящото място.", добави той.

По-рано също така съобщихме, че Дженър гледа на актьора от "Еуфория" като на "подходящ за съпруг" и вярва, че "наистина би могла да се омъжи за този човек".

Дженър, сред чиито бивши партньори са Бед Бъни и Девин Букър, е "по-щастлива, отколкото е била от много дълго време насам", твърди нашият източник.

Въпреки това Дженър и Елорди продължават да пазят мълчание относно връзката си.