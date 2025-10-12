18 полицаи са ранени при пропалестински митинг в Берн

Н асилствени сблъсъци при пропалестински митинг в швейцарската столица Берн през уикенда са довели до раняването на 18 полицаи и двама протестиращи, както и до значителни материални щети, съобщи полицията.

Неразрешената демонстрация в града на 11 октомври привлече над 5000 души, включително голям брой облечени в черно и носещи маски, които се сблъскаха с полицията и унищожиха имущество.

„Демонстрацията ескалира в безредици, причинявайки значителни имуществени щети“, се казва в изявление на полицията в Берн, цитирано от АФП.

„Служителите на реда бяха многократно атакувани с опасни предмети“, включително строителни инструменти, мебели, камъни, бутилки, пожарогасители, фойерверки и лазерни показалки, се казва в изявлението.

Полицията е реагирала „със сила“, използвайки водни оръдия, сълзотворен газ, гумени куршуми и полицейски палки, се добавя в изявлението.

Общо 16 мъже и две жени полицаи са били ранени, включително четирима, които са били хоспитализирани, посочи полицията, добавяйки, че е наясно за още двама души, които са се нуждаели от медицинска помощ след сблъсъците.

Материалните щети са „значителни“, се казва в изявлението, в което се описват счупени витрини на магазини и екрани на банкомати, надраскани и осквернени фасади и девет полицейски автомобила, „тежко повредени или надраскани“.

Общата сума на щетите се очаква да бъде „в милиони“ швейцарски франкове, съобщи полицията.

Общо 536 души бяха задържани и самоличността им беше проверена, преди да бъдат изведени от района.

Един от проверените вече е бил обект на заповед за арест, се посочва в изявлението, като се добавя, че други рискуват да бъдат обвинени в престъпления, включително бунтове, имуществени щети, нахлуване в жилища, телесни повреди, умишлен палеж и насилие или заплахи срещу властите.