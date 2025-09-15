Свят

Пропалестински протест прекрати последния етап от колоездачната Обиколка на Испания

Над 20 души са задържани от полицията

15 септември 2025, 07:03
Испанските власти заявиха, че повече 100 000 души са участвали в пропалестински протест, заради който преждевременно бе прекратен последният етап на колоездачната Обиколка на Испания, предаде Асошиейтед Прес.

Представителят на централното правителство за региона на Мадрид Фран Мартин Агире заяви, че по оценки на властите повече 100 000 души са участвали в снощния протест и добави, че двама души са били задържани от полицията.

Протестиращи многократно спираха велосипедисти и влизаха в сблъсъци с полицията по време на последния етап от състезанието. На кадри от местни медии се вижда как хора преобръщат метални бариери и окупират трасето на състезанието на няколко места, докато полицията се опитва да ги отблъсне.

Състезанието се превърна в дипломатическо бойно поле и шест от последните 10 етапа на Обиколката бяха прекъсвани или спирани, като над 20 души бяха задържани от полицията.

Испанският премиер Педро Санчес се присъедини към Ирландия и Норвегия и обяви, че страната му признава палестинската държава, а Испания стана първата европейска страна, която поиска от Съда на ООН разрешение да се присъедини към заведеното от Република Южна Африка дело, в което Израел е обвинен в геноцид. Преди снощните протести испанският премиер призова за уважение към спортистите, но изрази своето възхищение към онези, които се мобилизират за такива каузи.

Израелският външен министър Гидеон Саар разкритикува думите на Санчес, които според Саар са насърчили протестиращите.

Кметът на Мадрид Хосе Луис Мартинес-Алмейда също разкритикува испанския премиер и нарече неделята тъжен ден за испанската столица.

Източник: Владимир Арангелов, БТА    
