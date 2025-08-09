Лондонската полиция задържа 522 души на пропалестински протест

О бщо 522 души са арестувани за подкрепа на забранената група „Действие за Палестина“, а други 10 са задържани за нападение над полицаи, след като протестиращи се събраха в центъра на Лондон, предаде ДПА.

Стотици присъстваха на днешната демонстрация пред британския парламент. Полицията предупреди, че ще арестува всеки, който изрази подкрепа за „Действие за Палестина“.

Скотланд Ярд съобщи, че 522 души са били арестувани за подкрепа на забранена организация. Това е най-големият брой арести, регистриран някога по време на едно протестно събитие в британската столица.

Още 10 ареста са извършени за други престъпления, включително 6 за нападения над полицейски служители. Никой не е сериозно ранен, добавиха от полицията.

Средната възраст на арестуваните в събота е 54 години; шестима са непълнолетни, 97 са в 70-те си години, а 15 – на над 80 години. Почти еднакъв брой мъже и жени са били сред задържаните.

Задържаните протестиращи са били отведени в пунктове за обработка на затворници в района на Уестминстър, като онези, чиито данни са били потвърдени, са били освободени под гаранция, с условие да не присъстват на по-нататъшни протести в подкрепа на „Действие за Палестина“.

Групи протестиращи се събраха около статуите на Махатма Ганди и Нелсън Мандела на площада пред парламента, скандирайки пропалестински послания.

Членството или подкрепата за „Действие в Палестина“ е престъпление, наказуемо с до 14 години затвор съгласно Закона за тероризма от 2000 г.

По-рано тази седмица бяха посочени първите трима души, обвинени в подкрепа на „Действие в Палестина“ в Англия и Уелс.

Говорител на Министерството на вътрешните работи заяви, че е ясно заявено, че „забраната на „Действие за Палестина“ не е свързано с Палестина и не засяга свободата на протест срещу правата на палестинците. Тя се отнася само за конкретна и тясна организация, чиито дейности не отразяват и не представляват хилядите хора в цялата страна, които продължават да упражняват основните си права да протестират по различни въпроси. Свободата на протест е крайъгълен камък на нашата демокрация и ние я защитаваме яростно“.

Решението за забрана се основава „на сериозните атаки, извършени от групата, включващи насилие, значителни наранявания и обширни криминални щети“, уточни той.

Правителството забрани групата дни след като няколко от нейните активисти нахлуха във военновъздушна база в Южна Англия, причинявайки щети на два самолета за около 7 милиона паунда.

Британското министерство на вътрешните работи повтори преди протестите в събота, че членовете на групата са заподозрени и в други „сериозни нападения“, включващи „насилие, значителни наранявания и значими криминални щети“.