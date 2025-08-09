Свят

Лондонската полиция задържа 522 души на пропалестински протест

Още седем ареста са извършени за други престъпления, включително пет за нападения над полицейски служители

9 август 2025, 20:46
Лондонската полиция задържа 522 души на пропалестински протест
Източник: AP/БТА

О бщо 522 души са арестувани за подкрепа на забранената група „Действие за Палестина“, а други 10 са задържани за нападение над полицаи, след като протестиращи се събраха в центъра на Лондон, предаде ДПА.

Стотици присъстваха на днешната демонстрация пред британския парламент. Полицията предупреди, че ще арестува всеки, който изрази подкрепа за „Действие за Палестина“.

Скотланд Ярд съобщи, че 522 души са били арестувани за подкрепа на забранена организация. Това е най-големият брой арести, регистриран някога по време на едно протестно събитие в британската столица.

Още 10 ареста са извършени за други престъпления, включително 6 за нападения над полицейски служители. Никой не е сериозно ранен, добавиха от полицията.

Средната възраст на арестуваните в събота е 54 години; шестима са непълнолетни, 97 са в 70-те си години, а 15 – на над 80 години. Почти еднакъв брой мъже и жени са били сред задържаните.

Пропалестински активисти проникнаха и повредиха военни самолети във Великобритания

Задържаните протестиращи са били отведени в пунктове за обработка на затворници в района на Уестминстър, като онези, чиито данни са били потвърдени, са били освободени под гаранция, с условие да не присъстват на по-нататъшни протести в подкрепа на „Действие за Палестина“.

Групи протестиращи се събраха около статуите на Махатма Ганди и Нелсън Мандела на площада пред парламента, скандирайки пропалестински послания.

Членството или подкрепата за „Действие в Палестина“ е престъпление, наказуемо с до 14 години затвор съгласно Закона за тероризма от 2000 г.

По-рано тази седмица бяха посочени първите трима души, обвинени в подкрепа на „Действие в Палестина“ в Англия и Уелс.

Говорител на Министерството на вътрешните работи заяви, че е ясно заявено, че  „забраната на „Действие за Палестина“ не е свързано с Палестина и не засяга свободата на протест срещу правата на палестинците. Тя се отнася само за конкретна и тясна организация, чиито дейности не отразяват и не представляват хилядите хора в цялата страна, които продължават да упражняват основните си права да протестират по различни въпроси. Свободата на протест е крайъгълен камък на нашата демокрация и ние я защитаваме яростно“.

Решението за забрана се основава „на сериозните атаки, извършени от групата, включващи насилие, значителни наранявания и обширни криминални щети“, уточни той.

Правителството забрани групата дни след като няколко от нейните активисти нахлуха във военновъздушна база в Южна Англия, причинявайки щети на два самолета за около 7 милиона паунда.

Британското министерство на вътрешните работи повтори преди протестите в събота, че членовете на групата са заподозрени и в други „сериозни нападения“, включващи „насилие, значителни наранявания и значими криминални щети“. 

Източник: БТА, Виктор Турмаков    
полиция Лондон протест
Последвайте ни
Силно земетресение удари Турция, усетено е в България

Силно земетресение удари Турция, усетено е в България

Ванс: Приключихме с финансирането на войната в Украйна

Ванс: Приключихме с финансирането на войната в Украйна

Известен руски режисьор се удави в България

Известен руски режисьор се удави в България

Фицо: Украйна ще трябва да плати скъпо

Фицо: Украйна ще трябва да плати скъпо

Милиарди за саниране и ВЕИ не достигат до хората

Милиарди за саниране и ВЕИ не достигат до хората

pariteni.bg
Как да разберем дали котката ни има температура без термометър

Как да разберем дали котката ни има температура без термометър

dogsandcats.bg
Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни
Ексклузивно

Горещ и слънчев уикенд до 40° - вижте прогнозата за следващите 15 дни

Преди 1 ден
9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден
Ексклузивно

9 август: Отдаваме почит на св. апостол Матия, кой има имен ден

Преди 1 ден
<p>Идва ли краят на войната в Украйна?</p>
Ексклузивно

Идва ли краят на войната в Украйна?

Преди 1 ден
Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп
Ексклузивно

Наистина ли „Семейство Симпсън“ предсказаха смъртта на Доналд Тръмп

Преди 1 ден

Виц на деня

Майка и дъщеря са в кухнята. Дъщерята: - Мамо, колко време отнема да търсиш любовта? Майката: - През целия ти живот... Но през това време,…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Зеленски: Русия има намерение да се опита да измами Америка

Зеленски: Русия има намерение да се опита да измами Америка

Свят Преди 53 минути

Зеленски: Има ясна подкрепа за принципа, че всичко, касаещо Украйна трябва да бъде решено с участието на Украйна

Стотици протестираха в Лондон срещу признаването на Палестина

Стотици протестираха в Лондон срещу признаването на Палестина

Свят Преди 1 час

Много от протестиращите развяваха израелски знамена

Арестуваха почти 100 души при спецоперации в Турция

Арестуваха почти 100 души при спецоперации в Турция

Свят Преди 5 часа

При обиските на различни адреси са иззети много дигитални материали, криптовалута, злато и пари

Стрелба в РС Македония, има жертва и ранени

Стрелба в РС Македония, има жертва и ранени

Свят Преди 5 часа

На местопрестъплението е намерено тяло с огнестрелни рани, сред ранените са момиче и случаен минувач

Караджов ще сезира КЗД за сваленото от самолет дете

Караджов ще сезира КЗД за сваленото от самолет дете

България Преди 5 часа

Караджов: Всички факти и обстоятелства ще бъдат изяснени

Пожар край Свиленград, затвориха АМ "Марица"

Пожар край Свиленград, затвориха АМ "Марица"

България Преди 6 часа

На място в момента са шест екипа огнеборци, чакат се и още подкрепления

Пожарът край Сунгурларе се разраства, огънят заплашва село Скала

Пожарът край Сунгурларе се разраства, огънят заплашва село Скала

България Преди 7 часа

Към населеното място е насочена земеделска техника - трактори с брани

Пожар избухна край летището в София

Пожар избухна край летището в София

България Преди 7 часа

Няма данни за опасност за летището

Тежка катастрофа на пътя Асеновград – Смолян

Тежка катастрофа на пътя Асеновград – Смолян

България Преди 7 часа

Два автомобила се удариха след втория тунел към Нареченски бани – движението беше спряно

Израелски активисти нахлуха в предаване на живо

Израелски активисти нахлуха в предаване на живо

Свят Преди 8 часа

Организацията „Стоейки заедно“, която води кампания за мир между израелци и палестинци, пое отговорност за протеста

Гаджев: Правителствата на Радев са продали 262 имота

Гаджев: Правителствата на Радев са продали 262 имота

Свят Преди 8 часа

"Явно лицемерието е заразно", подчерта той.

Почина футболистът, ударен от мълния в Сърбия

Почина футболистът, ударен от мълния в Сърбия

Свят Преди 8 часа

Славкович беше ударен от мълния по време на игра

<p>Украйна съобщи за <strong>голяма победа</strong> в Сумска област</p>

Украйна: Отвоювахме село Безсаливка в Сумска област

Свят Преди 9 часа

По време на боевете украинските войници са ликвидирали 18 руски военни

Наистина ли косата и ноктите растат по-бързо през лятото?

Наистина ли косата и ноктите растат по-бързо през лятото?

Любопитно Преди 9 часа

Нашата коса и нокти непрекъснато растат, но не с постоянна скорост

Радев: Само в ръцете на знаещи и можещи техниката се превръща в отбранителни способности

Радев: Само в ръцете на знаещи и можещи техниката се превръща в отбранителни способности

България Преди 10 часа

Във Варна се проведе церемония по присвояване на първо офицерско звание на курсантите от випуск 2025 на Висшето военноморско училище

Франция: Специални затвори за наркодилърите

Франция: Специални затвори за наркодилърите

Свят Преди 10 часа

В борбата срещу наркотърговията Франция залага на затворите с най-строг режим, с пълна изолация

Всичко от днес

От мрежата

Какво да правим ако на кучето му тече кръв от носа

dogsandcats.bg

Колко пъти на ден уринират котките

dogsandcats.bg
1

Сухо, горещо и пожароопасно време

sinoptik.bg
1

Щъркели, костенурки и таралежи - жертви на пожара в Сакар

sinoptik.bg

11 неща, които всяка edna жена трябва да опита в леглото

Edna.bg

Тайната, която едва не провали сватбата на Чарлз и Камила

Edna.bg

ЦСКА е близо до назначаването на нов спортен директор

Gong.bg

Хулио Веласкес: Не играем срещу манекени, а живи хора

Gong.bg

Силно земетресение разлюля Турция, усетено е на много места в България

Nova.bg

Сблъсък между Радев и правителството заради продажбата на държавни имоти (ОБЗОР)

Nova.bg