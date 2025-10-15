Заседанието на НС се провали, опозицията иска оставка на правителството

П арламентът няма да заседава днес поради липса на кворум.

Следващото заседание е утре от 9:00 ч., обяви председателят на Народното събрание Наталия Киселова.

При първия и единствен опит да бъде събран кворум се регистрираха 61 депутати.

БСП: Очакваме ГЕРБ да внесе предложенията си в Съвета за съвместно управление

Народни представители от парламентарната група "Морал, единство, чест" (МЕЧ) вдигнаха листи с надписи "оставка" и викаха "оставка", след като Наталия Киселова заяви, че няма кворум и следващото заседание е утре.

"Време е за оставка на правителството и да започнем да тълкуваме всичко, което се случи в България", каза лидерът на "Морал, единство, чест" (МЕЧ) Радостин Василев на влизане в парламента. Той допълни, че днес няма да се регистрират в пленарната зала, "защото няма да правят кворум на правителството".

Василев коментира вчерашната среща на ГЕРБ в централата на партията, като каза, че малкото му куче - йорки, когато сбърка нещо, гледало като премиера Росен Желязков по време на срещата.

След заканата на Борисов: Какъв ще е отговорът на партньорите в управлението

"Ако вървим към избори, е логично този председател на парламента да бъде сменен. Колкото пъти обаче ние сме искали това Киселова е получавала подкрепа", каза още Василев.

"Мнозинството е разклатено и напът да падне". Това заяви в кулоарите на парламента депутатът от „Възраждане” Цончо Ганев.

"Изборите в Пазарджик показаха това, за което ние говорим от много време вече. След като партията на Пеевски превзе тази на Доган, сега прави абсолютно същото с ГЕРБ. Ситуацията за ГЕРБ и коалиционните ѝ партньори от ИТН и БСП е меко казано неприятна", посочи народният представител.

Борисов се ядоса: Ще си карате сами влака!

"Ситуацията е безпрецедентна. Борисов сам иска да свали правителството си и е изключително уплашен", смята Ганев. Той поиска оставката на кабинета "Желязков".

"Колкото по-рано си отиде това правителство, толкова по-добре, това е вредно за страната правителство", каза Венко Сабрутев от „Продължаваме промяната – Демократична България“.

На въпрос какво означава преформатиране на управлението, Сабрутев отговори: „Мафията се прегрупира“. По думите му числата показват, че държавата задлъжнява рекордно, а хората обедняват.

Депутатът заяви, че министърът на финансите Теменужка Петкова, министърът на вътрешните работи Даниел Митов и социалният министър Борислав Гуцанов са „вредни за страната хора“.

Попитан дали трябва да има нов председател на Народното събрание, Сабрутев отговори, че настоящият е „абсолютно вреден“. „Вие виждате, че Киселова изпълнява всичко, което Пеевски е казал, затова Борисов иска да я махне“, добави депутатът.

Явор Божанков от ПП-ДБ заяви, че би казал на колегите си от ГЕРБ, че който каквото сам си направи, друг не може да му го направи. Според него десетилетия ГЕРБ е правил местни избори с „дивашко купуване, експлоатация на местната власт и сега са изненадани, че те това го гледат, но от втория ред“.

По думите му управляващите трябва да осъзнаят, че не могат да лъжат постоянно българите кой и как управлява, като добави, че то е очевидно за всички и изборите в Пазарджик са го показали.

„Целта на целия този театър е да направят официално нещо, което и по принцип от началото на мандата си е по този начин“, каза Божанков.

Васил Пандов от ПП-ДБ заяви, че "ГЕРБ и Борисов разиграват някаква сценка".

"Не съм убеден в случващото се, не мога да кажа дали това е крахът на управляващото мнозинство", добави той.

По думите му ще видим какво предстои и е рано да се коментира.

Пандов припомни, че за утре е насрочена работна група за трудовите възнаграждения на лекари и сестри.

"Ще видим дали ще се състои, а бяхме внесли и искане за извънредна комисия по здравеопазване, но тя все още не е свикана", добави той.

"Министерството на финансите не предоставя данни и саботира по всякакъв начин приемането на достойни възнаграждения за медиците", смята депутатът.

Пандов подчерта, че темата за бюджета за 2026 г. „чука на вратата“ и той трябва да бъде внесен до два месеца.

"Управляващото мнозинство, независимо от техните сцени или други, крайният резултат е, че не работи за хората, а срещу тях", заяви депутатът.

"Абсолютно наивно е да се вярва, че Бойко Борисов е жертва. Напротив – той режисира политически театър, в който в края ще се върне като „спасител” на нацията. Всичко това е представление". Такова мнение изрази в кулоарите на парламента депутатът от "Величие" Красимира Катинчарова.

"И искането за оставката на Наталия Киселова е част от сценария. Смяната ѝ се използва, за да демонстрира Борисов пред международните партньори, че контролира ситуацията. Същата тази оставка „Възраждане” се опитваха да предизвикат седмици наред, но безуспешно. Сега Борисов я посочи и ще се случи бързо", добави народният представител.

"Със сигурност ще има нови избори", смята Катинчарова.

"Парламентът, държавата вървят към нови избори. Има огромно напрежение както сред политическите сили, така и сред хората. Гневът клокочи. Управляващите са длъжни да го чуят – дори когато народът мълчи. Това е добре режисирана театрална постановка. Делян Пеевски вдига напрежението, а Борисов се появява като спасител и отново поема властта", каза още депутатът.

На въпрос ще работи ли "Величие" с президента Румен Радев, ако реши да направи политически проект тя отговори: "Ще видим. Нека първо стане ясно дали ще излезе с такъв проект".

Вчера пред ПГ на ГЕРБ-СДС лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че повече кворум в парламента няма да правят и изпрати депутатите от ГЕРБ по родните им места.

"Не виждам никакво място на ГЕРБ в такова управление", изтъкна още той. Борисов отправи критики и към председателя на Народното събрание Наталия Киселова, която, според него, не пропуска да се покаже навсякъде, където е възможно.

Премиерът Росен Желязков отмени насроченото за днес заседание на Министерския съвет, съобщиха от правителствената информационна служба.

„Продължаваме промяната-Демократична България“ и „Възраждане“ са внесли поотделно искания в Народното събрание за изслушване на вътрешния министър Даниел Митов и на директора на ОД на МВР-Пазарджик във връзка „с множеството случаи на купуване на гласове на предсрочните местни избори в Пазарджик тази неделя“, сочи справка на интернет страницата на парламента.