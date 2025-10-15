Какво е състоянието на детето, пострадало при инцидент с тротинетка край Несебър

Пеевски: Моментът е преломен - готови сме да поемем своята отговорност за управлението на България!

Т ежко остава състоянието на 12-годишното дете от Казахстан, което падна от електрическа тротинетка в несебърското село Кошарица. Момчето е в кома и е претърпяло няколко операции.

Инцидентът е станал около 22 часа в понеделник на велосипедна алея - в осветен участък и суха настилка.

12-годишно момче е в кома след инцидент с тротинетка край Несебър

„След направен контролен скенер установихме, че детето има наличие на кръвоизлив. Затова в късния следобед на вторника се наложи операция. Предстои да му бъдат направени нови контролни изследвания, които да покажат необходимост или липса на индикации за нови интервенции”. Това заяви пред NOVA неврохирургът и зам.-директор на УМБАЛ-Бургас д-р Светослав Тодоров.

Той уточни, че момчето е било прието в лечебното заведение с изолирана тежка мозъчно-черепна травма, счупен череп и мозъчни контузии и кръвоизлив.

Началникът на Охранителна полиция-Бургас главен инспектор Пламен Николов заяви, че по случая е образувано досъдебно производство.

„Причините за инцидента са в процес на установяване. По отношение на предпазните средства – детето не е използвало обезопасителна каска. Момчето е било само. Намерено е от преминаващ гражданин”, добави той.