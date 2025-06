Американски съд нареди освобождаването на пропалестински студент

А мерикански федерален съд в Нюарк, щата Ню Джърси, постанови в петък, че студентът в Колумбийския университет Махмуд Халил трябва да бъде незабавно освободен от имиграционните власти, съобщи Ройтерс.

* Видеото е архивно!

Това е голяма победа за правозащитните групи, които внесоха жалба срещу задържането на Халил, което смятат за незаконна репресия срещу пропалестински активист.

Махмуд Халил е видна фигура в пропалестинските протести срещу войната на Израел в ивицата Газа. Той беше задържан от имиграционни агенти на 8 март, след като Държавният департамент на САЩ анулира зелената му карта въз основа на рядко използвана разпоредба на американското имиграционно законодателство, даваща на американския държавен секретар правото да разпорежда депортация на лица, които не са граждани на САЩ и чието присъствие в страната се смята за увреждащо външнополитическите ѝ интереси.

Според съда правителството не е направило никакъв опит да оспори твърденията на защитата на Халил, че няма риск той да се укрие и че не представлява риск за обществото.

After more than three months unjustly detained by the Trump administration, Mahmoud Khalil is finally free. He can go home, hug his wife, and hold his baby. He never should’ve been detained. As we celebrate his release, we will never stop working to defend human rights --… pic.twitter.com/jrc032iC5J