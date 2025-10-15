Сам Алтман: ChatGPT скоро ще генерира еротично съдържание за проверени възрастни

OpenAI планира да разреши спектърa си от съдържание, включително еротика, в популярния си чатбот ChatGPT като част от стремежа си да „третира възрастните потребители като възрастни“, заяви шефът на компанията Сам Алтман. В публикация в X във вторник г-н Алтман каза, че предстоящите версии на популярния чатбот ще му позволят да се държи по по-човешки начин – „но само ако вие го искате, а не защото се стремим да максимизираме използването“.

Как AI чатботовете могат да застрашат психичното здраве на младите?

Този ход, напомнящ за скорошното въвеждане на два сексуално експлицитни чатбота от xAI на Илон Мъск към Grok, може да помогне на OpenAI да привлече повече платени абонати. Той също така вероятно ще засили натиска върху законодателите да въведат по-строги ограничения върху чатботовете-компаньони. OpenAI не отговори на запитванията на BBC за коментар след публикацията на Алтман.

Промените, обявени от компанията, идват след като по-рано тази година тя беше съдена от родителите на американски тийнейджър, който отне живота си. Искът, подаден от Мат и Мария Рейн, родителите на 16-годишния Адам Рейн, беше първото съдебно дело, обвиняващо OpenAI в неправомерна смърт. Двойката от Калифорния критикува родителските контроли на компанията, които според нея са предназначени да насърчават по-здравословното използване на чатбота, но не са достатъчни.

Алтман заяви, че преди това OpenAI направил ChatGPT „доста ограничителен, за да сме сигурни, че сме внимателни с проблемите, свързани с психичното здраве“. „Осъзнахме, че това го направи по-малко полезен/приятен за много потребители, които нямат проблеми с психичното здраве, но предвид сериозността на въпроса искахме да направим нещата правилно“, каза Алтман. Той добави, че компанията вече е успяла да смекчи сериозните рискове за психичното здраве и разполага с нови инструменти, които позволяват „безопасно облекчаване на ограниченията в повечето случаи“.

„През декември, когато въведем по-пълно възрастово ограничение и като част от принципа ни да "третираме възрастните потребители като възрастни", ще позволим още повече, като еротика за потвърдени възрастни“, каза той.

Критиците твърдят, че решението на OpenAI да разреши еротика на платформата показва необходимостта от повече регулации на федерално и щатско ниво. „Как ще гарантират, че децата няма да имат достъп до частите от ChatGPT, които са само за възрастни и предоставят еротика?“, попита Джени Ким, партньор в адвокатската кантора Boies Schiller Flexner. „OpenAI, както повечето големи технологични компании в този сектор, просто използва хората като опитни зайчета.“ Г-жа Ким е ангажирана в съдебен иск срещу Meta, който твърди, че алгоритъмът на Instagram вреди на психичното здраве на тийнейджърите. „Дори не знаем дали тяхното възрастово ограничение ще работи“, добави тя.

Here it is, folks: ChatGPT will allow erotica starting in December 👀 pic.twitter.com/rjbmeUPYFr — Justine Moore (@venturetwins) October 14, 2025

През април беше съобщено, че OpenAI позволява на акаунти, в които потребител се е регистрирал като непълнолетен, да генерират графична еротика. По това време компанията заяви, че въвежда корекция за ограничаване на такова съдържание. Проучване, публикувано този месец от неправителствената организация Център за демокрация и технологии (CDT), установи, че един на всеки пет ученици съобщава, че те или някой, когото познават, са имали романтична връзка с ИИ.

В понеделник губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм наложи вето върху законопроект, приет от щатския законодателен орган, който щеше да забрани на разработчиците да предлагат ИИ чатботове-компаньони на деца, освен ако компаниите не могат да гарантират, че софтуерът няма да поражда вредно поведение. Нюсъм заяви, че е „наложително юношите да се научат как безопасно да взаимодействат с ИИ системите“ в съобщение, придружаващо ветото му.

На национално ниво Федералната търговска комисия (FTC) на САЩ започна разследване за това как ИИ чатботовете взаимодействат с деца. Миналия месец в Сената на САЩ беше внесен двупартиен законопроект, който ще класифицира ИИ чатботовете като продукти. Законът ще позволи на потребителите да подават искове за отговорност срещу разработчиците на чатботове.

Обявлението на Алтман във вторник идва на фона на съмненията на скептиците относно бързия ръст в стойността на ИИ технологичните компании. Приходите на OpenAI растат, но компанията никога не е била печеливша. Професорът по бизнес от университета Тулейн Роб Лалка, автор на скорошната книга „The Venture Alchemists“, заяви, че големите ИИ компании се намират в битка за пазарен дял. „Нито една компания не е имала такъв вид приемане, каквото OpenAI видя с ChatGPT“, каза Лалка пред BBC. „Те трябваше да продължат да натискат по тази експоненциална крива на растеж, постигайки пазарна доминация колкото могат повече.“