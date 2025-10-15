Свят

Сам Алтман: ChatGPT скоро ще генерира еротично съдържание за проверени възрастни

„През декември, когато въведем по-пълно възрастово ограничение и като част от принципа ни да "третираме възрастните потребители като възрастни", ще позволим още повече"

15 октомври 2025, 09:22
Сам Алтман: ChatGPT скоро ще генерира еротично съдържание за проверени възрастни
Източник: БТА

OpenAI планира да разреши спектърa си от съдържание, включително еротика, в популярния си чатбот ChatGPT като част от стремежа си да „третира възрастните потребители като възрастни“, заяви шефът на компанията Сам Алтман. В публикация в X във вторник г-н Алтман каза, че предстоящите версии на популярния чатбот ще му позволят да се държи по по-човешки начин – „но само ако вие го искате, а не защото се стремим да максимизираме използването“.

Как AI чатботовете могат да застрашат психичното здраве на младите?

Този ход, напомнящ за скорошното въвеждане на два сексуално експлицитни чатбота от xAI на Илон Мъск към Grok, може да помогне на OpenAI да привлече повече платени абонати. Той също така вероятно ще засили натиска върху законодателите да въведат по-строги ограничения върху чатботовете-компаньони. OpenAI не отговори на запитванията на BBC за коментар след публикацията на Алтман.

Промените, обявени от компанията, идват след като по-рано тази година тя беше съдена от родителите на американски тийнейджър, който отне живота си. Искът, подаден от Мат и Мария Рейн, родителите на 16-годишния Адам Рейн, беше първото съдебно дело, обвиняващо OpenAI в неправомерна смърт. Двойката от Калифорния критикува родителските контроли на компанията, които според нея са предназначени да насърчават по-здравословното използване на чатбота, но не са достатъчни.

Алтман заяви, че преди това OpenAI направил ChatGPT „доста ограничителен, за да сме сигурни, че сме внимателни с проблемите, свързани с психичното здраве“. „Осъзнахме, че това го направи по-малко полезен/приятен за много потребители, които нямат проблеми с психичното здраве, но предвид сериозността на въпроса искахме да направим нещата правилно“, каза Алтман. Той добави, че компанията вече е успяла да смекчи сериозните рискове за психичното здраве и разполага с нови инструменти, които позволяват „безопасно облекчаване на ограниченията в повечето случаи“.

„През декември, когато въведем по-пълно възрастово ограничение и като част от принципа ни да "третираме възрастните потребители като възрастни", ще позволим още повече, като еротика за потвърдени възрастни“, каза той.

Критиците твърдят, че решението на OpenAI да разреши еротика на платформата показва необходимостта от повече регулации на федерално и щатско ниво. „Как ще гарантират, че децата няма да имат достъп до частите от ChatGPT, които са само за възрастни и предоставят еротика?“, попита Джени Ким, партньор в адвокатската кантора Boies Schiller Flexner. „OpenAI, както повечето големи технологични компании в този сектор, просто използва хората като опитни зайчета.“ Г-жа Ким е ангажирана в съдебен иск срещу Meta, който твърди, че алгоритъмът на Instagram вреди на психичното здраве на тийнейджърите. „Дори не знаем дали тяхното възрастово ограничение ще работи“, добави тя.

През април беше съобщено, че OpenAI позволява на акаунти, в които потребител се е регистрирал като непълнолетен, да генерират графична еротика. По това време компанията заяви, че въвежда корекция за ограничаване на такова съдържание. Проучване, публикувано този месец от неправителствената организация Център за демокрация и технологии (CDT), установи, че един на всеки пет ученици съобщава, че те или някой, когото познават, са имали романтична връзка с ИИ.

В понеделник губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм наложи вето върху законопроект, приет от щатския законодателен орган, който щеше да забрани на разработчиците да предлагат ИИ чатботове-компаньони на деца, освен ако компаниите не могат да гарантират, че софтуерът няма да поражда вредно поведение. Нюсъм заяви, че е „наложително юношите да се научат как безопасно да взаимодействат с ИИ системите“ в съобщение, придружаващо ветото му.

На национално ниво Федералната търговска комисия (FTC) на САЩ започна разследване за това как ИИ чатботовете взаимодействат с деца. Миналия месец в Сената на САЩ беше внесен двупартиен законопроект, който ще класифицира ИИ чатботовете като продукти. Законът ще позволи на потребителите да подават искове за отговорност срещу разработчиците на чатботове.

Обявлението на Алтман във вторник идва на фона на съмненията на скептиците относно бързия ръст в стойността на ИИ технологичните компании. Приходите на OpenAI растат, но компанията никога не е била печеливша. Професорът по бизнес от университета Тулейн Роб Лалка, автор на скорошната книга „The Venture Alchemists“, заяви, че големите ИИ компании се намират в битка за пазарен дял. „Нито една компания не е имала такъв вид приемане, каквото OpenAI видя с ChatGPT“, каза Лалка пред BBC. „Те трябваше да продължат да натискат по тази експоненциална крива на растеж, постигайки пазарна доминация колкото могат повече.“

Източник: BBC    
OpenAI ChatGPT Еротика Сам Алтман Психично здраве Възрастови ограничения Регулация на ИИ Самоубийства Чатботове-компаньони Пазарен растеж
Последвайте ни

По темата

Майка и бебе с изгаряния на очите от UV лампа в Инфекциозна болница в София

Майка и бебе с изгаряния на очите от UV лампа в Инфекциозна болница в София

Русия напредва: Украинските власти наредиха евакуация край ключовия Купянск

Русия напредва: Украинските власти наредиха евакуация край ключовия Купянск

БСП: Очакваме ГЕРБ да внесе предложенията си в Съвета за съвместно управление

БСП: Очакваме ГЕРБ да внесе предложенията си в Съвета за съвместно управление

Брутална агресия срещу медици: Спешен екип влезе в болница след нападение (ВИДЕО)

Брутална агресия срещу медици: Спешен екип влезе в болница след нападение (ВИДЕО)

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

Международният ден на кучето – празник на най-добрия приятел на човека

dogsandcats.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 2 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 2 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 2 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпи, защо все мълчиш, когато спорим? – Защото не искам да прекъсвам победната ти реч.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Беше съкрушен“ - нови разкрития за последните дни на Д'Анджело преди смъртта му

„Беше съкрушен“ - нови разкрития за последните дни на Д'Анджело преди смъртта му

Свят Преди 16 минути

Д'Анджело, който почина от рак на панкреаса на 51-годишна възраст, е прекарал последните си дни, грижейки се за семейството си

Йосеф Фрицъл,изнасилвал дъщеря си в продължение на 24 години, остава в затвора

Йосеф Фрицъл,изнасилвал дъщеря си в продължение на 24 години, остава в затвора

Свят Преди 21 минути

Деменцията на 90-годишния мъж не беше приета като причина за освобождаването му

Защо плащаме 90% по-скъпо: КЗК разкрива шокиращи надценки в млякото

Защо плащаме 90% по-скъпо: КЗК разкрива шокиращи надценки в млякото

България Преди 32 минути

За сравнение – в повечето европейски държави надценката варира между 25 и 35%

<p>Макрон най-сетне призна, че може би е сбъркал</p>

Politico: Макрон най-сетне призна, че може би е сбъркал с пенсионната реформа

Свят Преди 42 минути

Френският президент прави отчаян опит да спаси крехкото си ново правителство

<p>Отиваме ли към нови избори? Опозицията иска&nbsp;оставка на правителството</p>

Заседанието на НС се провали, опозицията иска оставка на правителството

България Преди 46 минути

Следващото е в четвъртък от 9:00 ч., обяви председателят на парламента Наталия Киселова

Полша заяви, че не може да приема повече украински бежанци

Полша заяви, че не може да приема повече украински бежанци

Свят Преди 57 минути

Президентът Карол Навроцки неотдавна подписа при втори опит закона за помощта за украинците, засегнати от войната, след като в края на август наложи вето върху предишна версия

<p>Защо според Георги Шопа от &ldquo;Игри на волята&rdquo; разделите са толкова срещани в днешно време?</p>

Защо според Георги Шопа от “Игри на волята” разделите са толкова срещани в днешно време? Как се гледа дете с разведени родители? (ВИДЕО)

Любопитно Преди 1 час

„Болката беше непоносима, но не се отказах” - Георги Шопа

Тръмп защити новата политика на Пентагона

Тръмп защити новата политика на Пентагона

Свят Преди 1 час

Всички нови правила изискват следното: "Пресата вече не се движи свободно", както и "пресата трябва да носи видим служебен бадж"

Казичене в ужас: Глутница бездомни кучета напада хора и животни

Казичене в ужас: Глутница бездомни кучета напада хора и животни

България Преди 1 час

Жители сигнализират за глутница от огромни бездомни кучета, които нападат хора

Атакуваха хуманитарен конвой на СЗО в Украйна

Атакуваха хуманитарен конвой на СЗО в Украйна

Свят Преди 1 час

Въпреки нападението служителите са успели да раздадат лекарства

САЩ отнеха визите на шестима чужденци заради подигравки с Чарли Кърк

САЩ отнеха визите на шестима чужденци заради подигравки с Чарли Кърк

Свят Преди 1 час

Държавният департамент на САЩ съобщи, че е решил да им отнеме визите, след като са били прегледани техни публикации в социалните мрежи

<p>&quot;Покажете червен картон на Израел&quot;</p>

"Покажете червен картон на Израел": Сблъсъци, водни оръдия и сълзотворен газ преди мача Италия-Израел

Свят Преди 1 час

По първоначални данни на полицията в протеста са участвали над 5000 души

Microsoft слага официален край на Windows 10

Microsoft слага официален край на Windows 10

Технологии Преди 1 час

Около 40% от компютрите с Windows все още го използват

Мъж и жена загинаха при пожари в София

Мъж и жена загинаха при пожари в София

България Преди 2 часа

През последните 24 часа в страната са потушени 57 пожара, при 18 от тях има преки материални щети

<p>Левотоби Лаки-Лаки изригна мощно - изхвърли пепел на 10 км височина</p>

Вулканът Левотоби Лаки-Лаки изригна мощно - изхвърли пепел на 10 км височина

Свят Преди 2 часа

Правителството затвори летище "Франсискус Ксавериус Седа"

Израел отваря граничния пункт "Рафах" и отменя планирани действия срещу "Хамас"

Израел отваря граничния пункт "Рафах" и отменя планирани действия срещу "Хамас"

Свят Преди 2 часа

Междувременно ислямисткото движение ще предаде телата на още четирима загинали заложници

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучето ми пие повече вода от обикновено?

dogsandcats.bg

Колко дълго котките помнят даден човек

dogsandcats.bg
1

Кога ще заработи депозитна система за опаковките

sinoptik.bg
1

700 млрд. евро щети за Европа от екстремно време за половин век

sinoptik.bg

Мариус Куркински на 55: Бях влюбен веднъж в живота си

Edna.bg

Дневен хороскоп за 15 октомври, сряда

Edna.bg

Левски задържа халф до лятото

Gong.bg

Меси не включи Ламин Ямал сред десетте най-добри млади играчи в света

Gong.bg

Земетресение край Варна

Nova.bg

Майка и бебе са с изгаряния заради UV лампа в Инфекциозна болница в София

Nova.bg