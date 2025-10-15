България

Казичене в ужас: Глутница бездомни кучета напада хора и животни

Жители сигнализират за глутница от огромни бездомни кучета, които нападат хора

15 октомври 2025, 08:55
Какво е състоянието на детето, пострадало при инцидент с тротинетка край Несебър

Защо плащаме 90% по-скъпо: КЗК разкрива шокиращи надценки в млякото

Майка и бебе с изгаряния на очите от UV лампа в Инфекциозна болница в София

Брутална агресия срещу медици: Спешен екип влезе в болница след нападение (ВИДЕО)

След заканата на Борисов: Какъв ще е отговорът на партньорите в управлението

Времето в сряда: облачно, дъжд и до 19 градуса

Протест във Варна в подкрепа на Благомир Коцев

Пеевски: Моментът е преломен - готови сме да поемем своята отговорност за управлението на България!

С офийското село Казичене  се е превърнало в арена на истински „кучешки екшън“. Жители сигнализират за глутница от огромни бездомни кучета, които нападат хора, разкъсват селскостопански животни, домашни любимци и дори хапят колоездачи по пътя към близък язовир. И  докато хората търсят решение - институциите си прехвърлят топката. От Столичния инспекторат твърдят, че са били на проверка с екип на „Екоравновесие”. Хората обаче живеят в страх, защото виждат с очите си, че ги наобикалят кучета от опасни породи предаде NOVA.

Страх в Асеновград: Бездомни кучета системно нападат деца

Една от пострадалите при нападение на куче е баба Любка. Жената разказа в „Здравей, България”, че е хапана три пъти от озверяло животно. „Последния път бях с колелото. Връщах се вкъщи. Кучето се нахвърли върху мен отзад, ухапа ме и ме бутна, паднах на тротоара и си ударих главата”, заяви жената.

Тя призова бездомните кучета да бъдат прибрани, тъй като забелязва глутницата и на полето, където пасяла стадото си с крави.

Кметът на селото Григор Григоров подчерта, че е търсил съдействие от Столичната община. „Цяла година се моля на „Екоравновесие”. Имам доста докладни. Миналата седмица – със съдействието на зам.-кмета на Столичната община Надежда Бобчева  - дойдоха, разходиха се и казаха, че кучетата са безопасни. Казаха, че няма проблем с тези животни. Най-вероятно чакат да изядат някой човек”, подчерта градоначалника.

Пострадало дете и разкъсан пинчер: Над 100 бездомни кучета тероризират Белопопци

Бойко Динчев е друг потърпевш от набезите на глутницата. „Разкъсаха 17 от моите домашни животни. Миналата седмица убиха седем наведнъж. Всички знаем на кого са тези кучета. Ходил съм няколко пъти да ги моля да ги приберат и да ги вържат. И не се вземат никакви мерки”.

Повече по темата гледайте във видеото. 

Казичене Бездомни кучета Нападения от кучета Агресивни кучета Проблем с бездомните кучета
Майка и бебе с изгаряния на очите от UV лампа в Инфекциозна болница в София

Русия напредва: Украинските власти наредиха евакуация край ключовия Купянск

БСП: Очакваме ГЕРБ да внесе предложенията си в Съвета за съвместно управление

Брутална агресия срещу медици: Спешен екип влезе в болница след нападение (ВИДЕО)

Здравната вноска остава същата

13 неща, които искате да знаете за мустаците на вашата котка

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 2 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 2 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 2 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 2 дни

„Беше съкрушен“ - нови разкрития за последните дни на Д'Анджело преди смъртта му

Свят Преди 15 минути

Д'Анджело, който почина от рак на панкреаса на 51-годишна възраст, е прекарал последните си дни, грижейки се за семейството си

Йосеф Фрицъл,изнасилвал дъщеря си в продължение на 24 години, остава в затвора

Свят Преди 20 минути

Деменцията на 90-годишния мъж не беше приета като причина за освобождаването му

<p>ChatGPT скоро ще генерира еротично съдържание&nbsp;</p>

Свят Преди 44 минути

„През декември, когато въведем по-пълно възрастово ограничение и като част от принципа ни да "третираме възрастните потребители като възрастни", ще позволим още повече"

<p>Заседанието на НС се провали,&nbsp;опозицията иска оставка на правителството</p>

България Преди 45 минути

Следващото е в четвъртък от 9:00 ч., обяви председателят на парламента Наталия Киселова

Полша заяви, че не може да приема повече украински бежанци

Свят Преди 56 минути

Президентът Карол Навроцки неотдавна подписа при втори опит закона за помощта за украинците, засегнати от войната, след като в края на август наложи вето върху предишна версия

<p>Защо според Георги Шопа от &ldquo;Игри на волята&rdquo; разделите са толкова срещани в днешно време?</p>

Любопитно Преди 59 минути

„Болката беше непоносима, но не се отказах” - Георги Шопа

Атакуваха хуманитарен конвой на СЗО в Украйна

Свят Преди 1 час

Въпреки нападението служителите са успели да раздадат лекарства

<p>&quot;Покажете червен картон на Израел&quot;</p>

Свят Преди 1 час

По първоначални данни на полицията в протеста са участвали над 5000 души

Microsoft слага официален край на Windows 10

Технологии Преди 1 час

Около 40% от компютрите с Windows все още го използват

Мъж и жена загинаха при пожари в София

България Преди 1 час

През последните 24 часа в страната са потушени 57 пожара, при 18 от тях има преки материални щети

<p>Левотоби Лаки-Лаки изригна мощно - изхвърли пепел на 10 км височина</p>

Свят Преди 2 часа

Правителството затвори летище "Франсискус Ксавериус Седа"

Израел отваря граничния пункт "Рафах" и отменя планирани действия срещу "Хамас"

Свят Преди 2 часа

Междувременно ислямисткото движение ще предаде телата на още четирима загинали заложници

<p>Киев потъна в мрак</p>

Свят Преди 2 часа

В някои части на Киев бе засегнато също така и налягането на питейната вода

Атанас Запрянов на среща с военните министри на НАТО в Брюксел

Свят Преди 2 часа

Ще бъдат обсъдени новите инициативи за укрепване на сигурността на страните от източните граници на ЕС

Тръмп обяви старта на втората фаза от мирния план за Газа, какво следва

Свят Преди 2 часа

Според американския лидер "всички 20 заложници са освободени", но "телата на загиналите все още не са върнати"

<p>Почина&nbsp;художникът зад легендарните плакати на &quot;Междузвездни войни&quot; и &quot;Индиана Джоунс&quot;</p>

Свят Преди 3 часа

Toй си е отишъл на 78-годишна възраст

