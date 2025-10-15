Тръмп защити новата политика на Пентагона

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп защити вчера новата политика на Министерството на отбраната по отношение на медиите, която ограничава какво могат да публикуват акредитираните в Пентагона журналисти и къде могат да ходят в сградата, предаде ДПА.

Тръмп каза във Вашингтон, че е загрижен за "висшите генерали, които се разхождат с вас (журналистите - бел. ред.), изразявайки се открито и питайки ги (въпроси), защото могат да допуснат грешка, а една грешка може да има трагични последствия".

President Trump and Secretary Hegseth spoke about the new press policy at the Pentagon:@POTUS “I find that when it comes to WAR, it bothers me to have soldiers and even high-ranking generals walking around with you guys (the fake news) on their sleeve…” pic.twitter.com/2G3kGUFqxa — DOW Rapid Response (@DOWResponse) October 14, 2025

На журналистите бе даден срок до 17:00 ч. местно време вчера (21:00 ч. по Гринуич) да се съгласят с новите правила, съгласно които те се задължават да не получават и да не публикуват никакви неразрешени материали, включително некласифицирана информация - или да загубят акредитациите си.

Министърът на отбраната Пийт Хегсет написа в понеделник в социалната платформа "Екс", че всички нови правила изискват следното: "Пресата вече не се движи свободно", както и "пресата трябва да носи видим служебен бадж" и "акредитираната преса вече не може да подбужда към престъпни деяния".