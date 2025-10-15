Свят

Тръмп обяви старта на втората фаза от мирния план за Газа, какво следва

Според американския лидер "всички 20 заложници са освободени", но "телата на загиналите все още не са върнати"

15 октомври 2025, 07:20

"Покажете червен картон на Израел": Сблъсъци, водни оръдия и сълзотворен газ преди мача Италия-Израел
Вулканът Левотоби Лаки-Лаки изригна мощно - изхвърли пепел на 10 км височина

Вулканът Левотоби Лаки-Лаки изригна мощно - изхвърли пепел на 10 км височина
Киев потъна в мрак - руски атаки предизвикаха спиране на тока

Киев потъна в мрак - руски атаки предизвикаха спиране на тока
Атанас Запрянов на среща с военните министри на НАТО в Брюксел

Атанас Запрянов на среща с военните министри на НАТО в Брюксел
Френският премиер ще замрази пенсионната реформа в опит да спаси правителството

Френският премиер ще замрази пенсионната реформа в опит да спаси правителството
Шокиращата промяна на израелските заложници след 738 дни в плен на

Шокиращата промяна на израелските заложници след 738 дни в плен на "Хамас" (СНИМКИ)
Нови такси удрят джоба на туристите в Гърция

Нови такси удрят джоба на туристите в Гърция
Почина главен заподозрян за пожара в дискотека

Почина главен заподозрян за пожара в дискотека "Пулс" в Кочани

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви старта на втората фаза от мирния план за Ивицата Газа.

Според американския лидер "всички 20 заложници са освободени", но "телата на загиналите все още не са върнати".

Тръмп: Прекратяването на огъня в Газа под въпрос

"Всичките 20 заложници се завърнаха и се чувстват добре, както се очакваше. Освободени сме от бремето си, но работата не е приключила; телата на загиналите не са върнати, както е обещано. Втора фаза започва незабавно“, заяви Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Прекратяване на огъня

Боевете в Газа бяха прекратени на 10 октомври. Преди това "Хамас" и Тел Авив се споразумяха да изпълнят първата фаза от плана за прекратяване на конфликта.

През септември Белият дом публикува мирен план от 20 точки. В него се предвижда палестинското движение да се съгласи да не участва в управлението на анклава. В замяна на това се предвижда амнистия за членовете му, които подкрепят мирното съвместно съществуване и предаването на оръжията си. 

Правителството на Израел одобри мирното споразумение за Газа

Израел също няма право да анексира Газа.

"Хамас" също се съгласи да освободи всички живи израелски заложници и да предаде телата на загиналите, докато Израел прие да изтегли войските си до договорените линии и да освободи стотици палестинци от затворите си, включително тези с доживотни присъди.

"Хамас" ще предаде днес телата на още 4 заложници

Палестинското ислямистко движение "Хамас" е информирало посредниците, че днес ще предаде телата на още 4 загинали заложници, съобщи Times of Israel. С това броят на телата на мъртви заложници, предадени на Израел, ще стане 12, отбелязва ДПА.

Съгласно споразумението за прекратяване на огъня, "Хамас" трябва да предаде общо 28 тела. След връщането на четири тела вчера, засега 20 остават в ръцете на групировката.

"Хамас" заяви, че има затруднения при намирането на останките им в развалините след продължилата повече от две години война в крайбрежния анклав.

Шокиращата промяна на израелските заложници след 738 дни в плен на "Хамас" (СНИМКИ)

Според съобщения в медиите Израел смята, че това е тактика за забавяне и иска да ограничи доставките на помощи за ивицата Газа и да държи граничния пункт "Рафах" с Египет затворен, докато не бъдат предадени всички тела на заложниците.

Междувременно, според Times of Israel, ковчезите с предполагаемите останки на 4-те мъртви заложници са пристигнали в лаборатория за съдебна медицина в Тел Авив за идентификация. По информация от израелската армия, "Хамас" ги е предал снощи на Международния комитет на Червения кръст. Процесът на тяхната идентификация може да отнеме до два дни, пише израелският вестник.

"Хамас" не разкри самоличността на предадените тела на мъртви заложници.

Палестинското ислямистко движение освободи в понеделник останалите 20 живи израелски заложници и ги предаде на Международния комитет на Червения кръст. Те се завърнаха в Израел след 738 дни в плен.

Източник: Агенция "Фокус", БТА/Светослав Танчев    
Тръмп Газа Израел
Последвайте ни
Мъж и жена загинаха при пожари в София

Мъж и жена загинаха при пожари в София

15 октомври: Разстрелът, който уби танцьорка и роди легенда - Мата Хари

15 октомври: Разстрелът, който уби танцьорка и роди легенда - Мата Хари

Брутална агресия срещу медици: Спешен екип влезе в болница след нападение (ВИДЕО)

Брутална агресия срещу медици: Спешен екип влезе в болница след нападение (ВИДЕО)

Киев потъна в мрак - руски атаки предизвикаха спиране на тока

Киев потъна в мрак - руски атаки предизвикаха спиране на тока

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
5 най-известни швейцарски породи кучета (СНИМКИ)

5 най-известни швейцарски породи кучета (СНИМКИ)

dogsandcats.bg
България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС
Ексклузивно

България – втора по ръст на цените на жилищата в ЕС

Преди 2 дни
Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев
Ексклузивно

Напусна ни легендата на българския футбол Добромир Жечев

Преди 2 дни
Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила
Ексклузивно

Нетаняху: Победихме, но войната още не е свършила

Преди 2 дни
Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят
Ексклузивно

Тръмп: САЩ искат да помогнат на Китай, а не да навредят

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпи, защо все мълчиш, когато спорим? – Защото не искам да прекъсвам победната ти реч.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Microsoft слага официален край на Windows 10

Microsoft слага официален край на Windows 10

Технологии Преди 20 минути

Около 40% от компютрите с Windows все още го използват

Израел отваря граничния пункт "Рафах" и отменя планирани действия срещу "Хамас"

Израел отваря граничния пункт "Рафах" и отменя планирани действия срещу "Хамас"

Свят Преди 51 минути

Междувременно ислямисткото движение ще предаде телата на още четирима загинали заложници

Милиарди бактерии се крият във вашия душ - как да се справите

Милиарди бактерии се крият във вашия душ - как да се справите

Любопитно Преди 1 час

Подробности четете в следващите редове

Как ще функционира новата система за влизане и излизане на ЕС?

Как ще функционира новата система за влизане и излизане на ЕС?

Свят Преди 1 час

От 12 октомври Европейският съюз ще въведе нова система за влизане за чужденци, които се нуждаят от краткосрочни шенгенски визи

<p>Предлагат по-високи обезщетения за работещи майки</p>

Социалният министър предложи скок на обезщетенията за работещи майки

Пари Преди 1 час

Според данни на НОИ намалява броят на майките, които са получавали обезщетение за неползван отпуск за бременност и раждане

Суперхрана или вредно лакомство? Учени направиха сензационно откритие за шоколада

Суперхрана или вредно лакомство? Учени направиха сензационно откритие за шоколада

Любопитно Преди 2 часа

Изследванията на здравословните ефекти на шоколада са сложни

Времето в сряда: облачно, дъжд и до 19 градуса

Времето в сряда: облачно, дъжд и до 19 градуса

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Тръмп: Разочарован съм от Путин

Тръмп: Разочарован съм от Путин

Свят Преди 8 часа

Тръмп: Владимир и аз имахме много добри отношения, вероятно все още имаме

Теодор-Чикагото и Гизем изплуваха от Блатото след зрелищни победи в “Игри на волята”

Теодор-Чикагото и Гизем изплуваха от Блатото след зрелищни победи в “Игри на волята”

Любопитно Преди 9 часа

Гребецът Георги Стойчев-Шопа отпадна от надпреварата поради медицински причини

Военните поеха властта в Мадагаскар

Военните поеха властта в Мадагаскар

Свят Преди 9 часа

Раджоелина, който се укрива извън страната, отказва да подаде оставка

Имат ли САЩ достатъчно ракети, за да обърнат войната в Украйна

Имат ли САЩ достатъчно ракети, за да обърнат войната в Украйна

Свят Преди 10 часа

Пентагонът е закупил само 200 „Томахоук“ през 2022 г. и вече е изразходвал повече от 120 от тях

Тръмп стартира втория етап от плана за Газа

Тръмп стартира втория етап от плана за Газа

Свят Преди 11 часа

"Хамас" обаче си връща властта над палестинците с терор

Зеленски отне украинското гражданство на кмета на Одеса

Зеленски отне украинското гражданство на кмета на Одеса

Свят Преди 11 часа

Президентът на Украйна ще назначи скоро ръководител на новосъздадената военна администрация в Одеса

Почина легендата на соул музиката Д'Анджело

Почина легендата на соул музиката Д'Анджело

Свят Преди 12 часа

Той си отиде на 51 години

Протест във Варна в подкрепа на Благомир Коцев

Протест във Варна в подкрепа на Благомир Коцев

България Преди 12 часа

Писмо на Коцев до Европейския комитет на регионите

Министърът на правосъдието поиска наказания за четирима нотариуси

Министърът на правосъдието поиска наказания за четирима нотариуси

България Преди 13 часа

Дисциплинарните производства са в резултат от извършени проверки

Всичко от днес

От мрежата

Ако кучето обича да ближе краката ви, считайте се за голям късметлия!

dogsandcats.bg

Полезно ли е свинското месо за кучетата

dogsandcats.bg
1

Кога ще заработи депозитна система за опаковките

sinoptik.bg
1

700 млрд. евро щети за Европа от екстремно време за половин век

sinoptik.bg

Мариус Куркински на 55: Бях влюбен веднъж в живота си

Edna.bg

Дневен хороскоп за 15 октомври, сряда

Edna.bg

Левски търси начин да се раздели с две трансферни разочарования

Gong.bg

Аржентина се развилня срещу Пуерто Рико

Gong.bg

Майка и бебе са с изгаряния заради включена UV лампа в Инфекциозна болница в София

Nova.bg

Напрежение в Казичене заради глутница бездомни кучета, нападащи хора и животни

Nova.bg