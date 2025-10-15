Тръмп обяви старта на втората фаза от мирния план за Газа, какво следва

Почина главен заподозрян за пожара в дискотека "Пулс" в Кочани

Шокиращата промяна на израелските заложници след 738 дни в плен на "Хамас" (СНИМКИ)

Атанас Запрянов на среща с военните министри на НАТО в Брюксел

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви старта на втората фаза от мирния план за Ивицата Газа.

Според американския лидер "всички 20 заложници са освободени", но "телата на загиналите все още не са върнати".

Тръмп: Прекратяването на огъня в Газа под въпрос

"Всичките 20 заложници се завърнаха и се чувстват добре, както се очакваше. Освободени сме от бремето си, но работата не е приключила; телата на загиналите не са върнати, както е обещано. Втора фаза започва незабавно“, заяви Тръмп в социалната си мрежа Truth Social.

Прекратяване на огъня

Боевете в Газа бяха прекратени на 10 октомври. Преди това "Хамас" и Тел Авив се споразумяха да изпълнят първата фаза от плана за прекратяване на конфликта.

През септември Белият дом публикува мирен план от 20 точки. В него се предвижда палестинското движение да се съгласи да не участва в управлението на анклава. В замяна на това се предвижда амнистия за членовете му, които подкрепят мирното съвместно съществуване и предаването на оръжията си.

Правителството на Израел одобри мирното споразумение за Газа

Израел също няма право да анексира Газа.

"Хамас" също се съгласи да освободи всички живи израелски заложници и да предаде телата на загиналите, докато Израел прие да изтегли войските си до договорените линии и да освободи стотици палестинци от затворите си, включително тези с доживотни присъди.

"Хамас" ще предаде днес телата на още 4 заложници

Палестинското ислямистко движение "Хамас" е информирало посредниците, че днес ще предаде телата на още 4 загинали заложници, съобщи Times of Israel. С това броят на телата на мъртви заложници, предадени на Израел, ще стане 12, отбелязва ДПА.

Съгласно споразумението за прекратяване на огъня, "Хамас" трябва да предаде общо 28 тела. След връщането на четири тела вчера, засега 20 остават в ръцете на групировката.

"Хамас" заяви, че има затруднения при намирането на останките им в развалините след продължилата повече от две години война в крайбрежния анклав.

Шокиращата промяна на израелските заложници след 738 дни в плен на "Хамас" (СНИМКИ)

Според съобщения в медиите Израел смята, че това е тактика за забавяне и иска да ограничи доставките на помощи за ивицата Газа и да държи граничния пункт "Рафах" с Египет затворен, докато не бъдат предадени всички тела на заложниците.

Междувременно, според Times of Israel, ковчезите с предполагаемите останки на 4-те мъртви заложници са пристигнали в лаборатория за съдебна медицина в Тел Авив за идентификация. По информация от израелската армия, "Хамас" ги е предал снощи на Международния комитет на Червения кръст. Процесът на тяхната идентификация може да отнеме до два дни, пише израелският вестник.

"Хамас" не разкри самоличността на предадените тела на мъртви заложници.

Палестинското ислямистко движение освободи в понеделник останалите 20 живи израелски заложници и ги предаде на Международния комитет на Червения кръст. Те се завърнаха в Израел след 738 дни в плен.