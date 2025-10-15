България

Земетресение край Варна

Трусът е регистриран в 08:37 часа

15 октомври 2025, 09:39
Земетресение край Варна
Източник: iStock Photos/Getty Images

З еметресение с магнитуд 3.5 по скалата на Рихтер край Варна.

Трусът е бил регистриран в 08:37 часа и е с дълбочина 18,4 километра, съобщават от НИГГГ-БАН.

Източник: НИГГГ-БАН

Има данни, че е усетено от хората. Епицентърът е бил на 10,7 км от Балчик.

земетресение варна
