Земетресение край Варна

З еметресение с магнитуд 3.5 по скалата на Рихтер край Варна.
Трусът е бил регистриран в 08:37 часа и е с дълбочина 18,4 километра, съобщават от НИГГГ-БАН.
Има данни, че е усетено от хората. Епицентърът е бил на 10,7 км от Балчик.
