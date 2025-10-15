Свят

„Беше съкрушен“ - нови разкрития за последните дни на Д'Анджело преди смъртта му

Д'Анджело, който почина от рак на панкреаса на 51-годишна възраст, е прекарал последните си дни, грижейки се за семейството си

„Беше съкрушен" - нови разкрития за последните дни на Д'Анджело преди смъртта му
И коната на соул музиката Д'Анджело, който почина от рак на панкреаса на 51-годишна възраст, е прекарал последните си дни, грижейки се за семейството си и оставайки близо до най-близките си хора, съобщава PEOPLE.

Почина легендата на соул музиката Д'Анджело

Източник споделя, че певецът на „Untitled (How Does It Feel)“ (роден като Майкъл Юджийн Арчър) „е бил в хоспис две седмици, но е лежал в болница месеци наред“. През цялото време до него е бил синът му — 27-годишният Майк-младши, когото има от покойната R&B звезда Анджи Стоун.

„Синът му беше до него през цялото време, и в хосписа, и в болницата“, казва източникът. „Хората са истински притеснени за Майк в момента — майка му почина ден след рождения му ден, а сега, само шест месеца по-късно, той погребва баща си.“

Стоун загина неочаквано в трагична автомобилна катастрофа на 1 март тази година. „Той преживя твърде много за толкова кратко време“, добавя източникът за младия Майк.

  • Извън светлината на прожекторите

Певецът, който постигна огромен успех в края на 90-те и началото на 2000-те години благодарение на хитовите си албуми и неустоимия си чар, живееше далеч от прожекторите през последните години.

„Д'Анджело беше изключително ексцентричен човек. Имаше мениджър, но рядко работеше. Беше отшелник — не обичаше да излиза от дома си“, разказва източникът.

  • Борбата със самия себе си

Звездата, която се превърна в любимец на публиката с култовия си видеоклип към „Untitled (How Does It Feel)“, често се е борила с представата си за себе си.

„Той имаше трудности с теглото си. Изваяният мачизъм, в който хората се влюбиха, не беше неговата естествена визия. По природа беше по-едър човек“, обяснява източникът.

„Той никога не се чувстваше удобно като секссимвол, но същевременно не искаше хората да го виждат в по-пълната му форма. Това винаги го натъжаваше дълбоко“, добавя той.

  • Загуба, която разтърси света на музиката

Новината за смъртта му е съкрушителна както за семейството му — включително двете му други деца — така и за милионите му фенове по света.

„Такъв невероятен талант си отиде“, споделя източникът. DJ Premier, който работи с Д'Анджело по песента от 1998 г. „Devil's Pie“, публикува в X (бивш Twitter) на 14 октомври послание с дълбоки съболезнования: „Толкова тъжна загуба от кончината на Д'Анджело. Прекарахме толкова много страхотни моменти. Ще ни липсваш ужасно. Спи спокойно, обичам те, КРАЛЮ.“

  • Наследството на една соул легенда

Роден в Ричмънд, син на свещеник, Д'Анджело пробива на музикалната сцена през 1995 г. с дебютния си албум Brown Sugar, който достига №4 в класацията US Billboard Top R&B Albums и става платинен само година след издаването си. Албумът му носи и четири номинации за награда „Грами“.

През 2000 г. певецът издава втория си албум Voodoo, който оглавява класациите US Billboard Top R&B Albums и US Billboard 200. Творбата му носи две награди „Грами“ — за най-добър R&B албум и за най-добро мъжко R&B вокално изпълнение с песента „Untitled (How Does It Feel)“, както и номинация за най-добра R&B песен.

Д Анджело Соул музика Рак на панкреаса Смърт Музикална икона Семейство
