15 октомври 2025, 09:20
Русия напредва: Украинските власти наредиха евакуация край ключовия Купянск
М естните власти в Украйна наредиха евакуацията на семейства от десетки села близо до почти разрушения североизточен град Купянск във вторник, позовавайки се на „влошаващата се ситуация със сигурността“ в регион, който е изправен пред тежки руски атаки, предаде агенция Ройтерс (Reuters).

Олег Синегубов, губернатор на североизточна Харковска област, написа в Telegram, че

общо 409 семейства с 601 деца са били инструктирани да напуснат 27 населени места.

Друг служител в засегнатия район по-късно заяви пред обществената телевизия „Суспилне“, че списъкът с населени места, които семействата ще бъдат евакуирани, е разширен до 40.

В продължение на месеци руските сили атакуват и напредват към град Купянск, който се смята за ключова цел в настъплението им на запад през централна и източна Украйна в продължаващата повече от 3 години и половина война.

Градът първоначално беше превзет от руските сили в първите седмици на нахлуването в Украйна през февруари 2022 г., но силите на Киев го върнаха по-късно същата година.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви миналата седмица, че украинските сили защитават ключови фронтови райони, включително Купянск. През последните дни той също така говори за украинска контраофанзива близо до град Доброполя, по-на юг.

Миналата седмица руският президент Владимир Путин заяви пред висши офицери, че силите на Москва имат стратегическо предимство в районите на фронтовата линия.

Висшият офицер на Украйна, Александър Сирски, изчислява, че фронтовата линия се простира на над 1200 км.

евакуация Купянск война в Украйна руски атаки Харковска област влошена сигурност фронтова линия Володимир Зеленски Владимир Путин семейства с деца
