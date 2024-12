Правозащитна организация: Поет е убит на фронта в Украйна

У краинският поет и писател Олексей Безпалцев е бил убит на фронта в Украйна, предаде Укринформ, като се позова на публикация във „Фейсбук" на културната и правозащитна организация „ПЕН Украйна“.

Тридесет и четири годишният Безпалцев е загинал по време на бойна мисия в Харковска област. Той служил в сектора около Покровск в продължение на година, след което бил разположен в сектора около Купянск.

A soldier, poet and novelist Oleksii Bezpaltsev was killed while performing a combat mission in the Kharkiv region, PEN Ukraine reports. Prior to that, Oleksii had been holding the line in the Pokrovsk sector for a year. He was 34 years old. pic.twitter.com/XA5zJIXAHl