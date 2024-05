Почина първият човек с трансплантиран свински бъбрек

Първият човек, на когото е трансплантиран бъбрек от прасе, е починал само два месеца след като е бил подложен на новаторската процедура.

На Рик Слеймън, 62-годишен мъж от Уеймут, Масачузетс, е поставен генетично модифициран свински бъбрек в тялото му в рамките на четиричасова новаторска операция в Масачузетската болница на 16 март.

Слеймън е имал бъбречно заболяване в последен стадий и преди това е получил трансплантация на човешки бъбрек, който след няколко години е показал признаци на отказ. Лекарите му предлагат експерименталната трансплантация на свински бъбрек, тъй като Слеймън започва отново диализа и изпитва тежки усложнения.

JUST IN: An American man Richard “Rick” Slayman, the first human to receive a genetically modified pig kidney transplant, has died almost two months after the procedure.

Slayman, who had end-stage kidney disease, underwent the transplant in March at Massachusetts General… pic.twitter.com/E3CwmmBbRK