Обвинени в екстремизъм: Адвокатите на Навални се изправят пред съда

Р уски съд изправи трима адвокати, които са представлявали покойния опозиционен активист Алексей Навални, на съд по обвинения в "екстремизъм".

Навални почина при неизяснени обстоятелства в арктическа затворническа колония през февруари, където излежаваше 19-годишна присъда за ръководене на "екстремистка" организация.

A Russian court on Thursday put three lawyers who used to represent the late opposition leader Alexei Navalny on trial over "extremism" charges.#Russia #Navalny #NewsUpdateshttps://t.co/JglFYObcd0