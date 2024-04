Отстраниха за 3 години свещеник, отслужил служба в памет на Алексей Навални

Р уски православен свещеник, отслужил през март възпоменателна служба в памет на покойния руски опозиционен лидер Алексей Навални, беше отстранен за три години от изпълнение на духовните си задължения, съобщи Московската епархия на Руската православна църква, цитирана от Ройтерс.

В съобщението, което е поместено вчера на епархийската интернет страница, не се уточнява каква е причината за наказанието за отец Дмитрий Сафронов, което го лишава от право да дава благословии и да носи расо и свещенически кръст до 2027 г.

Той освен това ще бъде преместен в друг храм в Москва, където ще изпълнява задълженията на църковен помощник.

