Навални е трябвало да бъде разменен от Русия

С ъпругата на Алексей Навални - Юлия, заяви днес, че ако съпругът ѝ е бил жив, той е трябвало също да участва в сделката, при която Русия предаде дисиденти, заедно с граждани на САЩ и Германия, в замяна на осъдения руски убиец Вадим Красиков и други руснаци, държани в западни затвори.

Tя сподели, че изпитва едновременно радост и горчивина от размяната на затворници близо шест месеца, след като съпругът ѝ почина в наказателна колония в Русия.

"По онова време много хора си мислеха, че това е невъзможно, че сме си го измислили. Но сега всичко е крайно очевидно. Путин наистина се е съгласил да предаде политически затворници в замяна на шпиони и убийци и това се е случило. Но не и за Алексей", добави Юлия.

Путин беше казал, че е готов да освободи Навални, водещ активист за борба с корупцията, създал национално движение, при условие че той никога няма да се върне в Русия.

