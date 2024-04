Американското разузнаване: Путин вероятно не е наредил Навални да бъде убит

А мерикански разузнавателни агенции съобщиха, че руският президент Владимир Путин вероятно не е наредил опозиционният политик Алексей Навални да бъде убит в арктически затворнически лагер през февруари, пише днес „Уолстрийт джърнал“, цитиран от Ройтерс.

47-годишният Навални беше най-яростният критик на Путин в Русия. Неговите сътрудници, които властите окачествиха като екстремисти, обвиниха Путин, че го е убил и казаха, че ще предоставят доказателства за твърденията си.

