"Перверзно и канибалско": Осъдиха бивш войник за нападение и изнасилване

Б ивш войник, който ухапа, намушка и изнасили жена в “канибалска" атака в апартамента си, беше осъден на 14 години затвор.

42-годишният Теодор Мкузи от Малави подложил жертвата си на ужасяващото изпитание в дома си в луксозния квартал “Мейда Вейл” в Лондон на 3 януари миналата година.

Той ухапал устните, носа и лицето на жертвата, докато многократно я изнасилвал. Това съобщи Кралският съд в Саутуорк, цитиран от Metro.co.uk.

Органите на реда се отзовали на сигнал в дома на Теодор Мкузи. Когато пристигнали на място полицаите открили, че Мкузи седи гол в хола. Органите на реда открили жена във вана, а водата в нея била окървавена.

Мкузи се е признал за виновен по две обвинения - за изнасилване и нанасяне на телесна повреда.

„Напълно ясно е, че това, което направихте, имаше опустошителния ефект върху жертвата”, посочва съдия Кристофър Хехир.

„Жертвата описва, че преживяното е било като филм на ужасите. Тя описва поведението ви към нея като перверзно и канибалско”, посочва съдията.

„Вие представлявате сериозна заплаха за физическото и психологическото здраве на жените, които ви заобикалят“, добавя Хехир.

