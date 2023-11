Спор за картофени крокети завърши с бой между готвачи

С пор за картофени крокети между двама готвачи в луксозен хотел завърши с жестоко нападение, съобщи Metro.co.uk.

Спорът между двамата готвачи започнал заради картофени крокети. Конфликтът ескалирал и единият мъж е „хванал за гърлото“ и ударил колегата си в кухнята. 35-годишният Рашим Салим и опонентът му, известен като г-н Барду, се замеряли с картофени крокети по време на спора.

Салим е получил 18-месечна присъда. Той е причинил лека телесна повреда на своя колега. Това е станало ясно по време на изслушване в съда в Рединг, предаде Metro.co.uk.

Салим е хванал колегата си за гърлото и го е ударил три пъти при инцидента на 27 януари в хотел Cantley House в Уокингам, става ясно по време на изслушването.

Салим е участвал в разгорещен спор с г-н Барбу. Това съобщи съдия Джоана Матсън, цитирана от Metro.co.uk.

Прокурорът Шаан Сети описа инцидента пред съда, като каза, че Салим е „хванал жалбоподателя за гърлото и го е стиснал“, преди да го удари с юмрук в торса три пъти.

