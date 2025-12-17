България

Делян Пеевски представи "Музей на сглобката" в Народното събрание

В стаята бяха изложени снимки от пленарната зала от приемането на промените в Конституцията, брифинги на Пеевски с представители на ПП-ДБ

17 декември 2025, 09:26
Делян Пеевски представи "Музей на сглобката" в Народното събрание
Източник: БТА

Н яма да позволим да се подмени историята. Това каза лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски пред журналисти, които покани в своя кабинет в Народното събрание, за да разгледат „Музея на сглобката“.

„Добър ден, колеги, в Музея на сглобката – в сглобката, която не е съществувала според тях", обяви той, посрещайки репортери и оператори.

В стаята бяха изложени снимки от пленарната зала от приемането на промените в Конституцията, брифинги на Пеевски с представители на "Продължаваме Промяната - Демократична България" (ПП-ДБ), макети с лика на лидерите на ПП-ДБ и др. Звучаха и записи с изказвания на представители на ПП-ДБ.

"Тези пудели, влачещи пачки": Пеевски с коментар за съвместна работа на ДПС и ПП-ДБ

На голяма маса лидерът на „ДПС-Ново" начало показа законопроекти за България, като уточни, че за разлика от ПП-ДБ, неговата формация не се отрича от тях. Отново бяхме заедно и защитавахме Украйна и от това сигурно се отричат, каза Пеевски, показвайки друга снимка. Тук преговаряме заедно и говорим за конституционната реформа, заяви още той. По думите му в залата са и „множество есемеси“, разменяни между представителите на двете политически сили.

ДПС направи в сглобката много хубави неща. Управлявахме заедно с ГЕРБ, с ПП-ДБ. Всеки ден тези хора бяха в моя кабинет и в кабинета на г-н Борисов, каза Пеевски. Истината е, че те забравиха всичко, посочи той.

Но това, което се случва, минава всякакви граници - да подменяме историята, че сме нямали общо, че сме управлявали заедно, коментира още Пеевски.

Техните избиратели трябва да знаят, че тези хора девет месеца бяха всеки ден с ДПС, добави той. Според лидера на „ДПС – Ново начало" споровете трябва да се решават на политическия терен, а „не на терена на битките, шамарите, юмруците“. Няма да бъдем в този стил. Изборите идват, нека да видим какво доверие ще получат партиите, обяви Пеевски. И увери, че неговата партия ще бъде позитивна.

Видяхме ги на площадите как пускат клипове, как се отричат. Едно искам да кажа – признавам, че може би ние сме проявили агресия на базата на тяхната агресия, коментира също лидерът на „ДПС – Ново начало". И се извини.

Делян Пеевски: Съвсем скоро ще дойда да управлявам

Аз като лидер поемам тази отговорност, но те се държаха чудовищно, добави Делян Пеевски.

Докато той показваше кабинета си на журналисти, в стаята влязоха PR експерти на други парламентарни групи.

Пред кабинета на Пеевски бе поставена табела с надпис "Музей на сглобката".

Вижте повече в нашата галерия

Делян Пеевски представи "Музей на сглобката" в Народното събрание
6 снимки
Делян Пеевски
Кабинет Делян Пеевски
Кабинет Делян Пеевски
Кабинет Делян Пеевски
Източник: БТА, Борислава Бибиновска    
Делян Пеевски ДПС Ново начало Сглобка ПП ДБ Народно събрание Музей на сглобката Законопроекти Медии Зеленски ГЕРБ СДС
Последвайте ни

По темата

"БСП-Обединена левица" отидоха на консултации при президента Радев

"Силно се надявам да не е вярно" – реакция на родителите след скандала в 138-о училище в София

Киев: Съюзниците подкрепиха украинското оръжейно производство с 5 млрд. долара през 2025 г.

Киев: Съюзниците подкрепиха украинското оръжейно производство с 5 млрд. долара през 2025 г.

Делян Пеевски представи

Делян Пеевски представи "Музей на сглобката" в Народното събрание

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

Креативност vs. рентабилност: рисковият бизнес модел зад блясъка. Говорят Radapola и Elita

biss.bg
ЕС се огъна, ДВГ остава и след 2035 г.

ЕС се огъна, ДВГ остава и след 2035 г.

carmarket.bg
Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора
Ексклузивно

Камери в тоалетните на училище в София, арестуваха директора

Преди 12 часа
Съдът пусна директора на Пето РУ под домашен арест
Ексклузивно

Съдът пусна директора на Пето РУ под домашен арест

Преди 17 часа
Европейската комисия с план да свали цените на жилищата
Ексклузивно

Европейската комисия с план да свали цените на жилищата

Преди 12 часа
СДВР предотврати огромна имотна измама в София
Ексклузивно

СДВР предотврати огромна имотна измама в София

Преди 15 часа

Виц на деня

- Какво обикаляш така нервно? - Виж как вали, а жена ми е без чадър! - Е, голяма работа, ще влезе в някой магазин! -…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

ChatGPT вече прави много по-реалистични изображения

ChatGPT вече прави много по-реалистични изображения

Технологии Преди 22 минути

OpenAI навакса изоставането от Gemini Nano Banana Pro

<p>Откриха хиляди отпечатъци от динозаври в Италия</p>

Откриха хиляди отпечатъци от динозаври на 210 милиона години в Италия

Свят Преди 24 минути

Според учените динозаврите са били прозавроподи – тревопасни животни с дълги шии, малки глави и остри нокти

Снимката е илюстративна

Празник е! Почитаме голям пророк, ето кой има имен ден

Любопитно Преди 1 час

Името Данаил идва от иврит и в превод означава „Бог е моят съдия”

<p>Лукашенко: Тръмп&nbsp;не&nbsp;трябва да се отказва</p>

Лукашенко призова Тръмп да действа за спиране на войната в Украйна

Свят Преди 1 час

Лукашенко е съюзник на Путин и позволи територията на Беларус да бъде използвана за инвазията на Москва в Украйна през 2022 г.

Тръмп нареди блокада на "санкционираните петролни танкери" към Венецуела

Тръмп нареди блокада на "санкционираните петролни танкери" към Венецуела

Свят Преди 1 час

Той засилва натиска върху Мадуро

<p>Баща на пет деца е първата погребана жертва на атаката край Сидни</p>

Равин Ели Шлангер, баща на пет деца, е първата погребана жертва на атаката край Сидни

Свят Преди 1 час

Погребалната служба за равин Ели Шлангер се проведе в сряда в синагогата „Хабад“ в Бондай

<p>Иранска&nbsp;Нобелова лауреатка е откарана в болница след арест</p>

Наргес Мохамади, носителка на Нобелова награда, претърпя побои при ареста си

Свят Преди 1 час

53-годишната Мохамади е била арестувана в петък на събиране, свързано със смъртта на правозащитника Хосроу Аликорди

Заради "гърмящи" тръби: Авария превърна блок в сауна, а детска градина може да остане на студено

Заради "гърмящи" тръби: Авария превърна блок в сауна, а детска градина може да остане на студено

България Преди 2 часа

Случайт е от квартал "Лозенец"

САЩ обявиха колумбийската "Клан дел Голфо“ за терористична организация

САЩ обявиха колумбийската "Клан дел Голфо“ за терористична организация

Свят Преди 2 часа

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио определи групировката като "жестока и могъща престъпна организация"

Тръмп въведе ограничения за влизане на чуждестранни граждани в САЩ

Тръмп въведе ограничения за влизане на чуждестранни граждани в САЩ

Свят Преди 2 часа

Пълни ограничения са наложени и на лица, притежаващи документи за пътуване, издадени от администрацията на Палестинската автономия

<p>Съдът остави в ареста още един обвиняем за участие в ОПГ в София и Ловеч</p>

Съдът остави в ареста един от обвиняемите за участие в организирана престъпна група в София и Ловеч

България Преди 3 часа

Делото се гледа при закрити врата заради приложена към него папка с класифицирана информация

<p>Желязков на&nbsp;Срещата на върха ЕС-Западни Балкани в Брюксел</p>

Премиерът в оставка Росен Желязков на срещата на върха ЕС-Западни Балкани в Брюксел

България Преди 3 часа

Дискусията е израз на значението на политическите и икономическите отношения между ЕС и партньорите от Западните Балкани

<p>Президентът Радев провежда консултации с БСП и ИТН</p>

Румен Радев ще се срещне с представители на БСП и "Има такъв народ"

България Преди 3 часа

Първата среща ще бъде от 10:00 ч. с "БСП-Обединена левица" и след това с "Има такъв народ" от 11:30 ч.

Учените откриха неочаквана връзка между здравето на сърцето и рака

Учените откриха неочаквана връзка между здравето на сърцето и рака

Свят Преди 3 часа

Защо пеенето е изненадващо полезно за вашето здраве

Защо пеенето е изненадващо полезно за вашето здраве

Любопитно Преди 3 часа

От мозъка до сърцето, пеенето е установено, че носи широк спектър от ползи за тези, които го правят

Опасностите от мандарините - колко можете да ядете, без да си навредите

Опасностите от мандарините - колко можете да ядете, без да си навредите

Любопитно Преди 3 часа

Повечето хора са сигурни, че мандарините са чиста вода и витамини, така че няма ограничения

Всичко от днес

От мрежата

Как котките, които живеят навън оцеляват през зимата

dogsandcats.bg

Безопасни ли са маслините за котките

dogsandcats.bg
1

Спасиха защитени птици от незаконна търговия

sinoptik.bg
1

Гола Коледа в Будапеща

sinoptik.bg

Кой празнува имен ден на 17 декември и какви са поверията за деня?!

Edna.bg

Дневен хороскоп за 17 декември, сряда

Edna.bg

Левски работи усилено за нов в атаката на "сините"

Gong.bg

Вижте фаворитите на Александър Димитров и Десподов за наградите на ФИФА

Gong.bg

Ритник в корема: Депутати на МЕЧ и "ДПС-Ново начало" се спречкаха в Народното събрание (ВИДЕО)

Nova.bg

Климатолог: Първата половина на януари ще е със зимни условия

Nova.bg