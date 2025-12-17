Делян Пеевски представи "Музей на сглобката" в Народното събрание

Н яма да позволим да се подмени историята. Това каза лидерът на „ДПС – Ново начало“ Делян Пеевски пред журналисти, които покани в своя кабинет в Народното събрание, за да разгледат „Музея на сглобката“.

„Добър ден, колеги, в Музея на сглобката – в сглобката, която не е съществувала според тях", обяви той, посрещайки репортери и оператори.

В стаята бяха изложени снимки от пленарната зала от приемането на промените в Конституцията, брифинги на Пеевски с представители на "Продължаваме Промяната - Демократична България" (ПП-ДБ), макети с лика на лидерите на ПП-ДБ и др. Звучаха и записи с изказвания на представители на ПП-ДБ.

"Тези пудели, влачещи пачки": Пеевски с коментар за съвместна работа на ДПС и ПП-ДБ

На голяма маса лидерът на „ДПС-Ново" начало показа законопроекти за България, като уточни, че за разлика от ПП-ДБ, неговата формация не се отрича от тях. Отново бяхме заедно и защитавахме Украйна и от това сигурно се отричат, каза Пеевски, показвайки друга снимка. Тук преговаряме заедно и говорим за конституционната реформа, заяви още той. По думите му в залата са и „множество есемеси“, разменяни между представителите на двете политически сили.

ДПС направи в сглобката много хубави неща. Управлявахме заедно с ГЕРБ, с ПП-ДБ. Всеки ден тези хора бяха в моя кабинет и в кабинета на г-н Борисов, каза Пеевски. Истината е, че те забравиха всичко, посочи той.

Но това, което се случва, минава всякакви граници - да подменяме историята, че сме нямали общо, че сме управлявали заедно, коментира още Пеевски.

Техните избиратели трябва да знаят, че тези хора девет месеца бяха всеки ден с ДПС, добави той. Според лидера на „ДПС – Ново начало" споровете трябва да се решават на политическия терен, а „не на терена на битките, шамарите, юмруците“. Няма да бъдем в този стил. Изборите идват, нека да видим какво доверие ще получат партиите, обяви Пеевски. И увери, че неговата партия ще бъде позитивна.

Видяхме ги на площадите как пускат клипове, как се отричат. Едно искам да кажа – признавам, че може би ние сме проявили агресия на базата на тяхната агресия, коментира също лидерът на „ДПС – Ново начало". И се извини.

Делян Пеевски: Съвсем скоро ще дойда да управлявам

Аз като лидер поемам тази отговорност, но те се държаха чудовищно, добави Делян Пеевски.

Докато той показваше кабинета си на журналисти, в стаята влязоха PR експерти на други парламентарни групи.

Пред кабинета на Пеевски бе поставена табела с надпис "Музей на сглобката".