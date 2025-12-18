Доживотен затвор за анестезиолог, убил 12 души в клиники във Франция

Ф ренски съд осъди лекар на доживотен затвор за отравяне на 30 деца и възрастни пациенти, 12 от които са починали, в предполагаем опит да дискредитира свои колеги.
🇫🇷 - The Doubs Assize Court in Besançon, France, sentenced anesthesiologist Frédéric Péchier to life imprisonment with a 22 year minimum term before parole eligibility for poisoning 30 patients in two clinics between 2008 and 2017. He was found guilty on all counts and… pic.twitter.com/6DEtDS38bG— EuroWatcher - News for you (@EuroWatcherEUW) December 18, 2025
53-годишният Фредерик Пешиер е работил като анестезиолог в две клиники в източния град Безансон, когато между 2008 и 2017 г. пациенти са получили сърдечен арест при подозрителни обстоятелства. Дванадесет от тях не са могли да бъдат реанимирани.
Procès de Frédéric Péchier : la réclusion criminelle à perpétuité requise contre l'ancien anesthésiste, accusé de 30 empoisonnements, dont 12 mortels. #JT13H pic.twitter.com/O5VXHt75FA— franceinfo (@franceinfo) December 13, 2025