Пациентът от "Градът на надеждата" дава "трайна надежда и вдъхновение" за хората с ХИВ

И зследователи съобщиха за най-възрастния пациент, излекуван досега от ХИВ след направена трансплантация на стволови клетки за лечение на левкемия, предаде Ройтерс.

Откриха нов по-заразен суперщам на ХИВ

Въпреки че трансплантацията е била планирана за лечение на левкемията на понастоящем 66-годишния мъж, лекарите са потърсили и донор, който е естествено резистентен към вируса, причиняващ СПИН - механизъм, който за първи път проработи за излекуването на т.нар. "берлински пациент" Тимъти Рей Браун през 2007 г.

HIV patient achieves remission following stem cell transplant at City of Hope https://t.co/dRyOadbJpc

Мъжът - четвъртият излекуван по този начин, е наречен пациентът от "Градът на надеждата" на името на лечебното заведение в Дуарте, Калифорния, където е бил лекуван, тъй като не желае да бъде идентифициран.

Защо все още няма ваксина срещу СПИН

Освен че е най-възрастният, пациентът е с ХИВ и от най-дълго време, след като през 1988 г. му е поставена диагнозата, описана като "смъртна присъда", която отнема живота на много от приятелите му.

Той е бил на антиретровирусна терапия (АРТ), за да контролира състоянието си повече от 30 години.

Лекарите, които представиха данните преди предстоящата среща на Международното дружество по СПИН (IAS), заявиха, че случаят открива възможност за достъп до лечението на по-възрастни пациенти с ХИВ и рак на кръвта, особено ако донорът на стволови клетки не е член на семейството.

'City of Hope' patient is fourth person cured of HIV after receiving dangerous stem cell treatment https://t.co/tvZ9x4YKZb