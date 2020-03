"Лондонският пациент" - вторият човек, успял да се пребори с ХИВ

Г одина след като "Лондонският пациент" бе представен на света просто като вторият човек, успял да се излекува от вируса ХИВ, той излиза от сенките, за да разкрие своята самоличност, пише в. "Ню Йорк таймс".

40-годишният бивш майстор-готвач Адам Кастилехо, висок 180 см, с дълга тъмна коса и чаровна усмивка споделя, че е решил да излезе от анонимност, след като почти две десетилетия се е борил с болестта, за да стане "посланик на надеждата".

Лечението му е било дълго и изтощително. На моменти Кастилехо е бил на прага на отчаянието. Имайки предвид обаче вниманието, което може да насочи към себе си, разказвайки историята си, години наред той внимателно обмисля дали да го направи.

Лекарят на Кастилехо описва случая, който е едва вторият в медицинската практика, миналата година на специализирана конференция за ХИВ/СПИН, както и в статия в сп. "Нейчър".

По желание на пациента той запазва анонимността му.

Тогава вирусът ХИВ не е открит в кръвта му.

