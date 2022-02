Жена успя да пребори ХИВ с иновативно лечение със стволови клетки

А мериканка с левкемия стана първата жена, излекувана от ХИВ с трансплантация на стволови клетки от донор с естествена резистенция към вируса, съобщи "Ройтерс".

Случаят беше представен на конференция по ретровирусите и опортюнистичните инфекции в Денвър. Лечението е първото с кръв от пъпната връв - нов подход, който ще го направи достъпно за повече хора.

