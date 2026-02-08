Свят

Иран: Няма да се откажем от обогатяването на уран дори в случай на война

"Иран е платил много висока цена за мирната си ядрена програма и за обогатяване на уран", подчерта министърът по време на форум в Техеран

8 февруари 2026, 12:17
Иран: Няма да се откажем от обогатяването на уран дори в случай на война
Източник: БТА

И ран няма да се откаже от обогатяването на уран - нещо, което е предмет на спор със САЩ, "дори ако му бъде наложена война", заяви днес иранският външен министър Абас Арагчи, два дни след преговорите с Вашингтон по ядрената програма на Ислямската република, предаде Франс прес.

"Иран е платил много висока цена за мирната си ядрена програма и за обогатяване на уран", подчерта министърът по време на форум в Техеран.

Иран: Това не подлежи на преговори

"Защо настояваме толкова много за обогатяването (на уран) и не сме склонни да се откажем от него, дори ако ни бъде наложена война? Защото никой няма право да ни диктува какво да правим", отбеляза Арагчи, който в петък проведе разговори в Оман с американския специален пратеник Стив Уиткоф. 

Иран обяви, че вече не обогатява уран

"Тяхното (на САЩ - бел. ред.) разполагане на войски в региона не ни плаши", каза още иранският външен министър, ден след посещението на емисарите на президента на САЩ Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и  Джаред Къшнър, на американския самолетоносач "Ейбрахам Линкълн" в Персийския залив.

"Ние сме народ на дипломацията, ние сме и народ на войната, но това не означава, че искаме война", подчерта Арагчи по време на форума в Техеран.

 

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Иран Обогатяване на уран САЩ Ядрена програма Дипломация Война Преговори Иран-САЩ Абас Арагчи Персийски залив Ирански суверенитет
Последвайте ни

По темата

Малена Замфирова се класира за осминафиналите в паралелния гигантски слалом на Игрите в Италия

Малена Замфирова се класира за осминафиналите в паралелния гигантски слалом на Игрите в Италия

ФСС задържа Любомир Корба - предполагаемият извършител на покушението срещу генерал-лейтенант Алексеев

ФСС задържа Любомир Корба - предполагаемият извършител на покушението срещу генерал-лейтенант Алексеев

Какви сюжети прозират зад тройния разстрел в хижа

Какви сюжети прозират зад тройния разстрел в хижа "Петрохан"

Спомените, които не избледняват: Валентина Каролева - детството с майка, зависима от хероин, загубата и пътят към сцената

Спомените, които не избледняват: Валентина Каролева - детството с майка, зависима от хероин, загубата и пътят към сцената

Как се плаща за нощен труд

Как се плаща за нощен труд

pariteni.bg
Най-честите грешки, които допускаме при офроуд шофиране

Най-честите грешки, които допускаме при офроуд шофиране

carmarket.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 16 часа
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 17 часа
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 14 часа
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 15 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Зеленски санкционира чуждестранни производители на компоненти за руски оръжия

Зеленски санкционира чуждестранни производители на компоненти за руски оръжия

Свят Преди 48 минути

Производството на това оръжие би било невъзможно без критично важни компоненти от чуждестранни производители, посочва Зеленски

Десет българи стартират днес на Зимните олимпийски игри

Десет българи стартират днес на Зимните олимпийски игри

България Преди 1 час

Освен трите спорта с българско участие, в неделя ще бъдат разпределени още четири комплекта медали

<p>Русия бомбардира жилища в Днепър - дете е в болница</p>

Руски обстрел в Днепропетровска област: 10-годишно дете е ранено, има щети

Свят Преди 3 часа

Руските сили обстрелваха също така Никопол с тежка артилерия

<p>Кошмар в чашата вода: PFAS&nbsp;заплашват милиони в Европа</p>

Забрана на "вечните химикали" във Великобритания заради рак и увреждане на имунната система

Свят Преди 3 часа

Учени свързват химикалите с нарушения на имунната система и някои видове рак

Вулкан Шивелуч

Вулканът Шивелуч изригна в Русия - червен авиационен код в района

Свят Преди 3 часа

"Експлозиите изхвърлиха пепел от вулкана Шивелуч на височина 11,6 км над морското равнище", съобщи камчатската група за реагиране при вулканични изригвания

<p>Синдикален шамар към властта: Манолов за минималните заплати, пенсиите и еврозоната</p>

Димитър Манолов: България е назад с минималните заплати, бюджета и пенсионната реформа

България Преди 4 часа

Президентът на КТ „Подкрепа“ Димитър Манолов настоява за връзка между минималната заплата и минималната пенсия, по-добър бюджетен процес и реални решения за пазара на труда и еврозоната

<p>Подкрепата за Киев в Германия: Какво показват новите данни за конфликта?</p>

Проучване в Германия: Над 50% подкрепят увеличаване на помощта за Украйна срещу Русия

Свят Преди 5 часа

Анкета на ИНСА за „Билд“ показва, че мнозинството германци искат повече военна и финансова подкрепа за Киев и се страхуват от разширяване на войната към НАТО

<p>Трус във &quot;Вашингтон пост&quot;: Шефът Уил Луис подаде оставка</p>

CEO-то на "Вашингтон пост" Уил Луис подаде оставка след съкращения и загуба на абонати

Свят Преди 5 часа

Джеф Д’Онофрио, финансов директор на вестника, който е собственост на Джеф Безос, ще поеме поста на главен изпълнителен директор

<p>Бутилки, секс играчки и парчета лед: Арести и ранени полицаи след протест&nbsp;протест в САЩ</p>

Арести и сблъсъци на протест в Минеаполис след смъртта на Рене Гуд от имиграционен агент

Свят Преди 5 часа

Демонстрацията срещу имиграционната политика на Тръмп ескалира пред федерална сграда, след като протестиращи хвърляха предмети по полицията

Всички обичат пуканки, но знаете ли опасностите

Всички обичат пуканки, но знаете ли опасностите

Любопитно Преди 6 часа

Струва си да знаете с какво да ги комбинирате, за да намалите вредата

Шест неща, които ще се случат с вас, ако спрете цигарите

Шест неща, които ще се случат с вас, ако спрете цигарите

Любопитно Преди 6 часа

Отказването от тютюнопушенето не е лесна задача за мнозина, но ако го направите, ви очакват невероятни чувства

Историята на тийнейджърката от Оклахома, която стана петролен барон

Историята на тийнейджърката от Оклахома, която стана петролен барон

Любопитно Преди 6 часа

Сара Ректор става най-богатото чернокожо момиче в САЩ през 1913 г.

По-добро от скъпи кремове: Евтино средство за кожа от всяка аптечка

По-добро от скъпи кремове: Евтино средство за кожа от всяка аптечка

Любопитно Преди 6 часа

Много хора са убедени, че качествените грижи трябва да са скъпи

Рядък медицински случай: Мъж разви камъни в бъбреците от хранителни добавки

Рядък медицински случай: Мъж разви камъни в бъбреците от хранителни добавки

Любопитно Преди 6 часа

Пациентът е 47-годишен мъж без хронични заболявания. Той се е явил в болницата, след като е отделил първия си бъбречен камък. Изследванията на урината и кръвта не са показали аномалии

,

Близо 10 000 демонстранти се събраха в Берлин, за да призоват за демокрация в Иран

Свят Преди 15 часа

Митингът, проведен под мотото "Свобода за Иран", беше организиран от Иранското дружество в изгнание в Берлин

,

Продадоха рядка скица на Микеланджело за рекордните 27,2 млн. долара

Любопитно Преди 16 часа

Първоначалната оценка на творбата беше между 1,5-2 милиона долара

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 1

dogsandcats.bg

Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

dogsandcats.bg
1

Ледена пързалка в каналите на Санкт Петербург

sinoptik.bg
1

Седмицата на виното и любовта започва с дъжд и сняг

sinoptik.bg

Пълнолунието на Снежната луна в Лъв ще разтърси тези 4 зодии през февруари 2026

Edna.bg

Актрисата Валентина Каролева за наркотиците, страхът и пътят към светлината

Edna.bg

НА ЖИВО: Славия - Локо Пд, състави

Gong.bg

Олимпийски пробив: Българско трио сноубордисти преодоля квалификациите

Gong.bg

Сдружение „Ангели на пътя” излязоха на пореден протест

Nova.bg

Кой е Крум Зарков и как беше избран за лидер на БСП

Nova.bg