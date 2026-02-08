Иран: Няма да се откажем от обогатяването на уран дори в случай на война

И ран няма да се откаже от обогатяването на уран - нещо, което е предмет на спор със САЩ, "дори ако му бъде наложена война", заяви днес иранският външен министър Абас Арагчи, два дни след преговорите с Вашингтон по ядрената програма на Ислямската република, предаде Франс прес.

"Иран е платил много висока цена за мирната си ядрена програма и за обогатяване на уран", подчерта министърът по време на форум в Техеран.

Иран: Това не подлежи на преговори

"Защо настояваме толкова много за обогатяването (на уран) и не сме склонни да се откажем от него, дори ако ни бъде наложена война? Защото никой няма право да ни диктува какво да правим", отбеляза Арагчи, който в петък проведе разговори в Оман с американския специален пратеник Стив Уиткоф.

"Тяхното (на САЩ - бел. ред.) разполагане на войски в региона не ни плаши", каза още иранският външен министър, ден след посещението на емисарите на президента на САЩ Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, на американския самолетоносач "Ейбрахам Линкълн" в Персийския залив.

"Ние сме народ на дипломацията, ние сме и народ на войната, но това не означава, че искаме война", подчерта Арагчи по време на форума в Техеран.