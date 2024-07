Ръсел Кроу изнесе концерт в амфитеатъра в Помпей (СНИМКИ)

Х оливудският актьор и музикант Ръсел Кроу свири с групата си The Gentlemen Barbers в древния амфитеатър на Помпей на 9 юли като част от лятното си турне. Кроу започна турнето си в Италия миналия месец от Рим.

Във вторник Кроу сподели концертен плакат, който отразява стила на древните римски съобщения за събития, които някога са били изрисувани по стените около Помпей.

Звездата прави европейското си турне Indoor Garden Party със своята група и им предстоят още концерти - в Асколи Пичено, Бари, Болоня, Козенца, Пиаченца, Сиена и Варезе.

Известен с ролите си в хитови филми като "Гладиатор" и "Красив ум", носителят на "Оскар" отдавна води паралелна музикална кариера с репертоар, вариращ от рок до кънтри.

Tonight.

The ancient amphitheatre in Pompeii.

An amazing privilege to get to play here.

Vesuvio , the sleeping giant, in the background. We are going to rock that mountain tonight.

Who’s coming?

Indoor Garden Party .https://t.co/F1U8pKzhMF @pompeii_sites @pompei79 pic.twitter.com/jwLT830u4L